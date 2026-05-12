O. Bairro: Festa da Criança promete voltar a atrair famílias de toda a região

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro promove, nos dias 30 e 31 de maio, mais uma edição da Festa da Criança, uma iniciativa que transforma o Espaço Inovação num enorme parque de diversões gratuito, pensado para proporcionar dois dias de animação e convívio às famílias.

Com entrada livre e acesso gratuito a todas as atividades, espetáculos e atrações, a Festa da Criança é já um evento com tradição no concelho de Oliveira do Bairro, atraindo anualmente milhares de visitantes e famílias de vários pontos da região Centro.

Ao longo dos dois dias, o recinto, localizado na Zona Industrial de Vila Verde, vai receber dezenas de atividades de cariz lúdico, desportivo e cultural, envolvendo cerca de meia centena de associações concelhias, bem como a Biblioteca Municipal, o Parque Desportivo Municipal e a Rede de Museus de Oliveira do Bairro.

Dentro do pavilhão estarão instaladas nove “ilhas” temáticas, que vão acolher mais de 20 entidades com atividades e informação dirigidas ao público infantojuvenil. O espaço contará ainda com um palco e um tapete central destinados a demonstrações e apresentações de modalidades desportivas e atividades promovidas pelas associações do concelho.

Os visitantes também vão encontrar insufláveis, carrosséis – incluindo uma roda gigante -, jogos tradicionais, canoagem, torre de escalada, arborismo, “Air Bungee”, “Laser Tag”, pinturas faciais, ateliês lúdicos e recreativos, bem como um espaço dedicado aos bebés, entre muitas outras atrações em permanência ao longo do evento.

A pensar no conforto das famílias, a Festa da Criança disponibiliza todas as condições para que crianças e adultos possam desfrutar do evento em segurança e comodidade. O recinto contará com áreas de restauração, com quatro restaurantes e 15 tasquinhas dinamizadas pelas associações locais, para além de vendedores ambulantes de gelados, algodão doce, pipocas, “tripas” e outras iguarias habitualmente associadas a este tipo de eventos.

O espaço vai ainda dispor de fraldário e zona de amamentação, bem como, pela primeira vez, de uma área reservada para fumadores, reforçando o objetivo de proporcionar um ambiente mais confortável e saudável para todas as famílias.

Também o estacionamento garante a maior comodidade aos visitantes. O Espaço Inovação conta com três grandes áreas reservadas para estacionamento, localizadas nos limites do recinto, para além dos lugares formalmente marcados nas imediações, permitindo às famílias estacionar perto, ou literalmente ao lado, da zona do evento.

As “portas” da edição de 2026 da Festa da Criança abrem às 10h de sábado, encerrando às 22h, horário que se repete no domingo. As atividades e diversões estarão em funcionamento até às 20h, nos dois dias do evento.