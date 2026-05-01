“Hope & Go”: Música que dá esperança a famílias com cancro pediátrico

“Hope & Go” é o nome do concerto que terá lugar no próximo dia 17 de maio, às 17h, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro. Trata-se de um concerto solidário a favor da Calioásis, uma associação que dá apoio a famílias afetadas pelo cancro pediátrico.

O concerto “Hope & Go” será protagonizado pelo Coro Cod Coimbra, um coro juvenil da Diocese de Coimbra, que nasceu no contexto da Jornada Mundial da Juventude. É formado por 65 vozes, acompanhados por vários músicos (2 dos quais dos Anaquim). O maestro é o Pe. João Paulo Vaz, também conhecido por ter composto o hino da JMJ 2023, em coautoria com o teclista do coro.

As receitas do concerto são a favor da Calioásis uma associação sem fins lucrativos que tem, na génese do nome, o seu propósito: construir o mais belo – CALI (do grego, kállos) – oásis, um centro de bem-estar com casinhas e equipamentos imersos na natureza para acolhimento temporário de famílias afetadas pelo cancro pediátrico e outras doenças graves.

Constituída em 2020, com sede em Aveiro e gabinete técnico no Hospital Pediátrico de Coimbra, apoia famílias da Região Centro, com respostas únicas no país e que têm sido premiadas, nacional e internacionalmente, pelo caráter inovador, resultados e impacto.

Desde 2022 que esta associação apoia famílias em Oliveira do Bairro, seja no domicílio ou na unidade móvel Carrinha d’Encantar (quatro no total), equipada para ser uma sala de atividades e de estimulação sensorial itinerante, refere Anabela Figueiredo, fundadora e diretora executiva da Calioásis. No exterior do Pediátrico de Coimbra, encontra-se o jardim Casulo. Quanto ao centro de bem-estar, continua a ser um sonho – “ainda não existe, só no papel” -, lamenta Anabela Figueiredo que não perde, porém, a esperança de o concretizar.

Na última candidatura ao Portugal Inovação Social, os Municípios de Oliveira do Bairro, Anadia e Mira juntaram-se ao grupo de investidores sociais da Calioásis, onde já estava também o município de Vagos.