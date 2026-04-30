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Oriana Pataco

oriana.b.pataco@jb.pt

30 de Abril de 2026 12:58

Oliveira do Bairro // Sociedade  

Oliv. Bairro: Adolescente abusada pelo companheiro da avó durante cinco anos

Um homem, com 70 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, em Oliveira do Bairro, por suspeita de abuso sexual da neta da sua companheira. O homem aproveitava os momentos em que os dois se encontravam sozinhos para abusar da vítima, atualmente com 16 anos. Paralelamente e sob ameaça, constrangia-a a produzir vídeos de conteúdo sexual que a menor tinha de lhe enviar.

Os crimes terão ocorrido, pelo menos, desde 2021 até à presente data, no concelho de Oliveira do Bairro.

Os referidos abusos apenas foram interrompidos quando, em meio familiar, foi detetado um desses vídeos, o que levantou suspeitas e motivou a comunicação e a intervenção da PJ.

O homem foi detido fora de flagrante delito e, após primeiro interrogatório judicial, foi-lhe decretada a prisão preventiva.

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