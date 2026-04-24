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Redação

jb@jb.pt

24 de Abril de 2026 16:38

Sangalhos // Sociedade  

Homem detido em Sangalhos após atear incêndio com maçarico a gás

Suspeito, de 57 anos, terá atuado “num quadro de alguma perturbação psíquica.”

Foto de arquivo

Um homem, de 57 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), “fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal”, ocorrido ao final da madrugada de quinta-feira, dia 23 de abril, em Sangalhos.

Em nota enviada à nossa redação, a PJ avança que o suspeito terá atuado “num quadro de alguma perturbação psíquica”, socorrendo-se de “um maçarico alimentado a gás, que adquiriu previamente, para atear o fogo à vegetação existente em zona florestal”.

A Polícia Judiciária avança ainda “o início das chamas foi prontamente detetado, o que permitiu um rápido combate e extinção do incêndio, por parte dos bombeiros, em fase muito precoce, ficando circunscrito a uma área relativamente pequena, ainda assim superior a 100 metros quadrados”.

A detenção ocorreu através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, com a colaboração da GNR. O suspeito irá ser presente às autoridades judiciárias, na comarca de Aveiro, para aplicação das adequadas medidas de coação.

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