Mais de 4.100 infrações por uso de telemóvel ao volante em três meses

A GNR registou, nos primeiros três meses do ano, 4.179 infrações relacionadas com uso de telemóvel ao volante, um comportamento de risco que tem aumentado e teve em 2025 o valor mais alto dos últimos três anos.

Num balanço enviado à agência Lusa, a GNR alerta para o crescimento contínuo do número de infrações relacionadas com o uso indevido do telemóvel durante a condução e fala em “números preocupantes no que respeita ao manuseamento de dispositivos eletrónicos”.

Os dados estatísticos da GNR indicam que no ano de 2025 registou-se o valor mais alto dos últimos três anos, com um total de 18.631 infrações detetadas, o que representa um aumento de cerca de 8% face às 17.281 registadas em 2024.

Já numa análise ao território, os distritos do Porto e Lisboa apresentam o maior volume de infrações acumuladas. O Porto registou 3.826 casos em 2024 e 3.522 em 2025, enquanto Lisboa registou 2.257 e 2.453 infrações nos respetivos anos.

Destaca-se ainda o distrito de Aveiro, que em 2025 ultrapassou as 1.700 infrações detetadas.

Segurança comprometida

“Este comportamento de risco, que tem suscitado elevada preocupação, compromete gravemente a segurança de todos os utentes da via ao introduzir fatores de distração que anulam a atenção necessária ao volante”, sublinha a GNR, acrescentando que continuará a desenvolver ações de fiscalização e de sensibilização direcionadas para esta vertente.

A GNR aproveita para recomendar o uso de Sistemas Mãos-Livres e lembrar que o uso de sistemas integrados no veículo ou auriculares de uma única orelha deve cumprir a lei.

“Evite chamadas prolongadas”, é outra das recomendações.

Definir o destino no GPS e a sua lista de reprodução antes de iniciar a marcha, fazer pausas seguras, ou seja imobilizar o veículo num local seguro se for estritamente necessário realizar uma chamada ou ler uma mensagem e manter a atenção exclusivamente na via e nos restantes utentes são outras das recomendações.