Prisão preventiva para quatro suspeitos por tráfico de droga na região

Dois homens e duas mulheres foram detidos no espaço de cinco dias, na região (Gafanha da Nazaré e Águeda), por tráfico de droga. Todos ficaram em prisão preventiva.

Ficaram em prisão preventiva os dois suspeitos por tráfico de droga, detidos no passado dia 24 de novembro, na Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo. O Tribunal Judicial de Aveiro decidiu aplicar a pena mais gravosa a ambos os suspeitos, uma mulher de 50 anos e um homem de 51 anos.

O Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Aveiro, avança que esta detenção, por tráfico de estupefacientes, na Gafanha da Nazaré, aconteceu no seguimento de uma investigação que decorria há mais de um ano.

Os militares da GNR desenvolveram diligências policiais que culminaram no cumprimento de um mandado de detenção, de uma busca domiciliária e de três buscas em veículos, acabando esta ação com a apreensão de diverso material, entre o qual se destacam: 346 doses de haxixe; 125 doses de heroína; 232,50 doses de cocaína (crack); cinco armas de ar comprimido; um revólver de alarme; um bastão extensível; um taser e um par de matracas.

A ação contou com o apoio do Grupo de Intervenção de Operações Especiais da Unidade de Intervenção, do Destacamento de Intervenção de Aveiro e do Posto Territorial da Gafanha da Nazaré.

Mãe e filho em prisão preventiva por suspeita de tráfico de droga

Acrescente-se que no passado dia 19, foram detidos, em Águeda, pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) deste concelho, uma mulher de 52 anos e um homem de 36 anos, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

No âmbito de uma investigação em curso há cerca de um ano, os militares da GNR desenvolveram diligências policiais que culminaram no cumprimento de dois mandados de detenção, duas buscas domiciliárias e duas buscas em veículo.

No decurso da operação, apurou-se que os suspeitos, mãe e filho, dedicavam-se ao tráfico de cocaína e heroína, operando nos concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Oliveira do Bairro, Mealhada e Oliveira de Frades.

A ação resultou na detenção dos suspeitos e na apreensão de 1.700 euros em numerário e de uma balança digital de precisão. Depois de presentes no Tribunal Judicial de Aveiro, foi-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva.