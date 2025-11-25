Telmo Correia, Secretário de Estado da Administração Interna, inaugurou, na quarta-feira, dia 19, as instalações do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR), em Oliveira do Bairro. Os trabalhos de reabilitação, iniciados em abril de 2024, abrangeram a reformulação de áreas comuns, a reorganização dos serviços administrativos e a criação de novos espaços funcionais, incluindo estacionamento e camaratas, para um efetivo de 26 militares, representando um investimento total de 1,5 milhões de euros.
Oliveira do Bairro Exclusivo
O. Bairro: “Novo” quartel assegura condições dignas e motivadoras
Um milhão e meio de euros permitiu reabilitar instalações da GNR em Oliveira do Bairro com 35 anos.