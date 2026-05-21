Intervenção na zona central de Cantanhede ultrapassa 736 mil euros

Intervenção incide sobretudo em áreas de ligação a diversos equipamentos públicos, contribuindo para uma mobilidade mais segura, confortável e inclusiva.

A empreitada de melhoria das acessibilidades, promovida pela Câmara Municipal, continua a decorrer em várias zonas da cidade de Cantanhede, com o objetivo de facilitar o acesso e a utilização do espaço público por pessoas com mobilidade condicionada.

A intervenção incide sobretudo em áreas de ligação a diversos equipamentos públicos, contribuindo para uma mobilidade mais segura, confortável e inclusiva.

Neste momento, encontram-se em fase de conclusão as intervenções no estacionamento situado atrás da Câmara Municipal, bem como no Largo Cândido dos Reis, Rua General Humberto Delgado, Rua Luís de Camões e Rua Carlos Oliveira.

Por iniciar estão ainda as obras no Largo Pedro Teixeira, Largo Arcebispo João Crisóstomo, Rua Marquês de Marialva e Rua dos Namorados.

A intervenção decorre no âmbito da candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência, com um custo de 736.705 euros.

A empreitada pretende fazer a ligação entre a área urbana consolidada e a zona da cidade onde estão concentrados grande parte dos equipamentos públicos da cidade (câmara municipal, museus, igreja, piscinas municipais, pavilhão polidesportivo, parque verde, mercado municipal, estabelecimentos de ensino, entre outros), de modo a criar as condições de acessibilidade e corrigir as situações em que os veículos estão a ocupar as zonas destinadas aos peões.

O objeto da intervenção centra-se na criação de passeios que evitem obstáculos a pessoas com mobilidade condicionada, novas zonas de atravessamento de peões através da marcação no pavimento, novas zonas de permanência/paragem de peões, adoção de soluções de pavimento alternativas às calçadas de vidraço e de seixo ao longo do percurso acessível, alargamento de percursos acessíveis já existentes, estereotomia de pavimento nas suas diferentes tipologias, criação de lugares reservados a pessoas com mobilidade condicionada nos parques já existentes.

A Câmara Municipal aproveita para agradece a compreensão de todos pelos constrangimentos temporários causados pela realização da obra e apela ao respeito pela sinalização existente no local, de forma a garantir a segurança de peões e automobilistas durante o decorrer dos trabalhos.