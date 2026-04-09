Aos 37 anos, Tiago Pereira lidera a recém-autónoma freguesia de Aguada de Baixo, após a desagregação da antiga união com Barrô. O jovem autarca encara este mandato como um período essencial de estruturação e reorganização, defendendo que a prioridade passa por criar bases sólidas que garantam o futuro da freguesia.
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Tiago Pereira quer lançar bases para o futuro de Aguada de Baixo
Até ao final do mandato, os objetivos de Tiago Pereira passam por concretizar as principais obras estruturantes, reforçar os serviços da junta e dinamizar a vida cultural da freguesia.