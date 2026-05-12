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Redação

jb@jb.pt

12 de Maio de 2026 16:37

Anadia // Bairrada  

Novos órgãos distritais da ANAFRE tomam posse em Anadia

Dos novos órgãos distritais da associação fazem parte bairradinos, como Manuel Veiga, presidente da Junta de Freguesia de Avelãs de Cima (Anadia) e Bruno Seabra, presidente da Junta de Freguesia de Oiã (Oliveira do Bairro).

A cerimónia da tomada de posse dos novos órgãos da Coordenação Distrital de Aveiro da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias, para o quadriénio 2026-2030, teve lugar no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, tendo reunido autarcas, representantes de várias freguesias associadas, bem como dirigentes nacionais da associação, nomeadamente o presidente da ANAFRE, Francisco Brito.

Dos novos órgãos distritais da associação fazem parte bairradinos, como Manuel Veiga, presidente da Junta de Freguesia de Avelãs de Cima (Anadia) e Bruno Seabra, presidente da Junta de Freguesia de Oiã (Oliveira do Bairro).

A sessão de boas-vindas contou com a presença do presidente da União de Freguesias de Arcos e Mogofores, Luís Miguel Pereira, que destacou o importante trabalho da ANAFRE, junto do Poder Central, na defesa das Juntas de Freguesia.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, defendeu que as freguesias deveriam ter mais meios e mais reconhecimento, por parte do Estado, sublinhando ainda o trabalho “preponderante” e de “proximidade” que as Juntas de Freguesia realizam junto das suas populações.

Na sua intervenção, o novo coordenador distrital, Filipe Dias, presidente da Junta de Freguesia de Rio Meão, defendeu uma associação “mais próxima, mais ativa e mais relevante”, tendo sublinhado a necessidade de reforçar o apoio às freguesias, assim como dignificar o estatuto do eleito local. Um dos seus objetivos é a realização de encontros descentralizados em todos os concelhos do distrito.

Anadia , ANAFRE , freguesias , juntas de freguesia , tomada de posse