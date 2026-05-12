Galeria “Em Mutação” dá palco ao talento artístico da APPACDM

Novo espaço dá a conhecer pinturas criadas na APPACDM de Anadia por um grupo de utentes/artistas da “Oficina de Artes Plásticas”.

No último domingo, dia 10 de maio, a APPACDM de Anadia assinalou o 3.º Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual com a inauguração da Galeria de Arte “Em Mutação”.

Um novo espaço que dá a conhecer pinturas criadas na APPACDM de Anadia por um grupo de utentes/artistas da “Oficina de Artes Plásticas”, do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão da sede (CACI-sede).

O espaço foi criado com o financiamento obtido pela campanha do Pingo Doce “Bairro Feliz” que decorreu em 2025 e todo o projeto foi pensado com a finalidade de promover a inclusão e a valorização do trabalho artístico das pessoas com PDI, e de aproximar a comunidade local à APPACDM de Anadia.

Durante a inauguração, a presidente da direção da APPACDM de Anadia, Joana Trindade e Silva, destacou o facto desta galeria de arte representar “a valorização dos fantásticos trabalhos dos nossos clientes, bastante talentosos e retribuição à comunidade, no sentido de sermos nós a acolher a comunidade no nosso espaço, incluindo-a”.

Por outro lado, frisou a importância da inauguração desta galeria de arte, realizada com o apoio do Pingo Doce (Programa Bairro Feliz), no dia em que se comemora, a nível nacional, a Pessoa com Deficiência Intelectual – 10 de maio.

Acrescente-se ainda que as telas poderão ser adquiridas e as verbas angariadas visam promover a sustentabilidade económica da Oficina de Artes da APPACDM.

A APPACDM de Anadia deixa ainda um agradecimento a todas as pessoas que estiveram presentes neste dia tão simbólico, nomeadamente familiares e amigos, entre os quais, Jorge Sampaio, presidente da Câmara Municipal de Anadia; vereadora, Cristina Azevedo; Chefe de Divisão de Educação da Câmara Municipal de Anadia, Patrícia Flores; Mariana Leonardo, do Rotary Club de Anadia; Luís Miguel Almeida, presidente da UF de Arcos e Mogofores; Isilda Silva, do Lions Clube da Bairrada, Maria Manuel Vicetro, da Associação dos Artistas Plásticos da Bairrada e, das Caves Solar de São Domingos, parceiros da instituição, Adriana Freitas, Eugénia Freitas e Alexandre Amorim.

A galeria pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h.