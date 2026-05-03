3.º Pink & White Spring Fest está de regresso a Cantanhede

O evento, que é já uma referência nacional na promoção do que de melhor se produz na Bairrada, ao nível de vinhos rosados e brancos, vai contar com a presença de 20 produtores e ambiciona superar o enorme sucesso alcançado na edição do ano passado.

No sábado, dia 23 de maio, todos os caminhos vão dar aos claustros dos Paços do Concelho de Cantanhede, que recebem a 3.ª edição do Pink & White Spring Fest.

O evento, que é já uma referência nacional na promoção do que de melhor se produz na Bairrada, ao nível de vinhos brancos e rosados, vai contar com a presença de 20 produtores e ambiciona superar o enorme sucesso alcançado na edição do ano passado, que recebeu cerca de 900 visitantes.

Durante a apresentação do evento, que teve lugar na tarde da última segunda-feira, no salão nobre dos Paços do Concelho, o vereador Adérito Machado destacou o empenho do Município na valorização dos “valiosos ativos no setor dos vinhos e da crescente oferta enoturística que se tem desenvolvido em torno dele”, pelo que o evento pretende fazer de Cantanhede “palco de um certame que queremos que faça parte da agenda dos grandes eventos nacionais de vinhos e enoturismo”.

Aos jornalistas, o vereador sublinhou ainda o facto desta mostra não só promover o concelho e a região, pretendendo “valorizar igualmente a fileira do vinho, mas também qualificar o destino turístico dos municípios envolvidos, reforçando a sua atratividade do ponto de vista da gastronomia, vinhos e atraindo novos públicos”.

Reconhecendo a importância económica do setor vitivinícola para o concelho, Adérito Machado defendeu ainda que o setor dos vinhos e o enoturismo “devem concertar esforços para gerar as dinâmicas certas no sentido de aumentar o valor acrescentado aos produtos, incrementar a competitividade das empresas e alargar o leque de vantagens e benefícios para as comunidades locais”.

Para além dos vinhos tranquilos ou espumantes, o evento, que surge renovado, volta a ter associado a gastronomia regional, não faltando um DJ, música ao vivo e muita animação numa tarde que promete ser de muitos brindes e de festa.

Novidades

Uma das principais novidades prende-se com a presença do enólogo e consultor Ben Barheim durante três dias na região.

“Na semana que antecede o evento, estará na região a visitar e a provar alguns vinhos de produtores locais e num outro momento, antes do evento, irá reunir com produtores, partilhando a sua opinião sobre estes vinhos”, explicou José Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada e da Associação Rota da Bairrada.

Uma face menos visível do evento mas não menos importante, diria, deixando ainda a nota de que no evento vão existir ‘Speed Tasting’, ou seja momentos em que vão ser destacados algumas referências de produtores presentes, mas também uma After Party, depois das 20h, no Garden Café, localizado junto à entrada da Expofacic, onde decorrerá mais um momento de convívio e festa. Pedro Soares deixou ainda nota do empenho da Rota e da Comissão Vitivinícola da Bairrada “na valorização do que são os recursos endógenos como um todo e no ativo vinho enquanto elemento catalizador da promoção do território”.

Reconhecendo o envolvimento da organização que “de uma forma muito consistente tem apostado no evento, melhorando-o de ano para ano”, Jorge Brito, da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, vincou o facto do Pink & White Spring Fest atrair cada vez mais visitantes.

Convicto de que o certame já conquistou e consolidou o seu espaço, elogiou ainda a aposta feita na “segmentação” nos vinhos rosados e brancos indo desta forma “ao encontro do que são as tendências de mercado”, não deixando de enaltecer a associação da gastronomia local: “a dimensão da enogastronomia é um ativo fortíssimo do nosso território, sendo este evento mais uma forma de alavancar e potenciar estes ativos”, concluiu.

O evento é organizado pelo Município de Cantanhede, em parceria com a Rota da Bairrada e CIM-RC.

As entradas são gratuitas e o kit para as provas (copo) tem um custo de 8 euros ou de 5 euros mediante a apresentação de convite.