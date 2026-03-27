Taça do Mundo de Ginástica Aeróbica começa hoje em Cantanhede

Cantanhede está prestes a transformar-se na capital mundial da Ginástica Aeróbica. Entre os dias 27 e 29 de março, o Pavilhão “Os Marialvas” recebe mais de uma centena de ginastas para aquela que será a primeira prova do circuito mundial da disciplina.

Em competição são esperados 108 ginastas em representação de 17 Federações Participantes – Austrália, Azerbaijão, Brasil, Chéquia, China, Egito, Espanha, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Grécia, Hungria, Itália, México, Peru, Portugal, Ucrânia – e um grupo de Atletas Individuais Neutros (AIN2).

Seleção Nacional

Portugal apresenta-se com uma equipa mais reduzida que o habitual mas, ainda assim, com nomes sonantes na disciplina. A nível individual, a Seleção Nacional contará com Rui Cansado e Tiago Pinheiro do lado masculino e com Nádia Almeida no feminino. Já nos Pares Mistos, teremos a dupla de Manuel Resende e Matilde Cymbron e de Tiago Pinheiro e Nádia Almeida.

Em prova são esperados 20 ginastas Individuais Masculinos, 29 Individuais Femininos, 17 Pares Mistos, 15 Trios e 10 Grupos.

O circuito das Taças do Mundo arranca assim em Portugal, seguindo depois para Tóquio, Baku, Nanchang e Oradea. Já a competição internacional terminará no mês de setembro, com o Campeonato do Mundo, em Pamplona.

Programa

A Taça do Mundo começa na sexta-feira, com a cerimónia de abertura pelas 17h e as qualificações de pares mistos pelas 17h15. Para sábado estão marcadas as restantes qualificações, das 14h30 às 19h10, ficando para domingo as Finais, das 14h às 18h45.

Os bilhetes podem ser comprados, desde já, no site da BOL. Poderá ainda acompanhar a transmissão em direto na Ginástica TV e ver todas as fotografias do evento nas redes sociais da FGP.