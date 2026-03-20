Homem de 46 anos detido em Cantanhede por violência contra a mulher

Um homem de 46 anos, de nacionalidade francesa, foi detido, em Cantanhede, por atos de violência física e psicológica contra a mulher, de 47 anos.
A detenção foi efetuada no dia 17 de março, pelo Comando Territorial de Coimbra, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), que também apreendeu cinco armas e várias munições.
O processo teve origem numa denúncia por violência doméstica em que a mulher de 47 anos terá sido vítima de reiterados episódios de violência física e psicológica pelo companheiro, um homem de 46 anos.
Cumprindo um mandado de detenção (fora de flagrante delito), os militares procederam ainda à apreensão de três espingardas, um revólver, uma arma de ar comprimido e 712 munições de vários calibres.
O detido foi presente a interrogatório judicial no Juízo de Instrução Criminal de Coimbra, no dia 18 de março, tendo ficado sujeito às seguintes medidas de coação: Termo de Identidade e Residência; Afastamento da vítima, mantendo uma distância não inferior a 300 metros; Proibição de usar, deter ou adquirir qualquer tipo de armas.
Violência doméstica é um crime público
A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.
A Guarda Nacional Republicana realiza regularmente campanhas e ações de sensibilização sobre o tema da Violência Doméstica e relembra que, se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, participe:
- No Portal Queixa Eletrónica, em queixaselectronicas.mai.gov.pt;
- Via telefónica, através do número de telefone: 112;
- No Posto da GNR mais próximo à sua área de residência, tendo os nossos contactos sempre à mão em www.gnr.pt/contactos.aspx;
- Na aplicação App MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, em http://www.112.pt/Paginas/Home.aspx;
- Na aplicação SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas em www.gnr.pt/MVC_GNR/Home/SmsSeguranca.