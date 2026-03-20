Homem de 46 anos detido em Cantanhede por violência contra a mulher

Para além da detenção do homem, de nacionalidade francesa, foram ainda apreendidas cinco armas e mais de 700 munições de vários calibres.

Um homem de 46 anos, de nacionalidade francesa, foi detido, em Cantanhede, por atos de violência física e psicológica contra a mulher, de 47 anos.

A detenção foi efetuada no dia 17 de março, pelo Comando Territorial de Coimbra, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), que também apreendeu cinco armas e várias munições.

O processo teve origem numa denúncia por violência doméstica em que a mulher de 47 anos terá sido vítima de reiterados episódios de violência física e psicológica pelo companheiro, um homem de 46 anos.

Cumprindo um mandado de detenção (fora de flagrante delito), os militares procederam ainda à apreensão de três espingardas, um revólver, uma arma de ar comprimido e 712 munições de vários calibres.

O detido foi presente a interrogatório judicial no Juízo de Instrução Criminal de Coimbra, no dia 18 de março, tendo ficado sujeito às seguintes medidas de coação: Termo de Identidade e Residência; Afastamento da vítima, mantendo uma distância não inferior a 300 metros; Proibição de usar, deter ou adquirir qualquer tipo de armas.

Violência doméstica é um crime público

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.

A Guarda Nacional Republicana realiza regularmente campanhas e ações de sensibilização sobre o tema da Violência Doméstica e relembra que, se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, participe: