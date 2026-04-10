Município promove sessão sobre arrendar com segurança em Cantanhede

A Câmara Municipal de Cantanhede vai a realizar a sessão “Arrendar com Segurança”, na próxima segunda-feira, dia 13, às 18h, no auditório municipal do Museu da Pedra, a fim de ajudar a população, com especial atenção à comunidade migrante, a conhecer os seus direitos e deveres no mercado de habitação.

“Esta iniciativa não é apenas uma sessão informativa. Trata-se de um passo concreto na construção de um concelho onde todos, independentemente da sua origem, se sintam seguros e em casa. Ao capacitarmos os nossos cidadãos com o conhecimento dos seus direitos e deveres na habitação, estamos a promover a dignidade e a fortalecer os alicerces da nossa coesão social”, sublinhou a vereadora com o pelouro da Ação Social e Saúde, Célia Simões.

A iniciativa, que decorre no âmbito da Semana da Interculturalidade 2026, marca o arranque de um ciclo de sessões do Plano Municipal para a Integração de Migrantes.

A ação, organizada em parceria com o Núcleo Distrital de Coimbra da EAPN Portugal, marca o arranque de um ciclo de sessões, sendo que esta primeira será dedicada ao tema da habitação.

O seu principal objetivo é capacitar cidadãos, nacionais e estrangeiros, dotando-os de ferramentas que contribuam para o combate à precariedade.

Para tal, promove-se a informação sobre os direitos e deveres dos arrendatários, os mecanismos de denúncia em situações de irregularidade e o reforço da segurança habitacional, bem como do sentimento de pertença à comunidade.

As inscrições são gratuitas e abertas a toda a população, mediante inscrição prévia e podem ser feitas através do contacto telefónico 231 249 043 ou presencialmente, na Casa Francisco Pinto, situada na Rua Dr. António José de Almeida, n.º 3, Cantanhede, entre as 9h e as 16h30.