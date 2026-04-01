Município de Ílhavo antecipa época balnear com reforço de vigilância

Praias da Barra e da Costa Nova com reforço de vigilância, entre os dias 3 e 6 de abril, entre as 10h e as 19h.

Perante as previsões meteorológicas favoráveis para os próximos dias, e antecipando a habitual afluência de pessoas aos espaços balneares do concelho durante a quadra pascal, o Município de Ílhavo acionou um Dispositivo Especial de Vigilância e Salvamento Aquático nas praias da Barra e da Costa Nova.

O dispositivo estará operacional entre os dias 3 e 6 de abril, no período compreendido entre as 10h e as 19h, sendo composto por seis nadadores-salvadores, apoiados por duas moto-quatro.

A sua ativação reforça a capacidade de vigilância, prevenção e resposta, assegurando melhores condições de segurança para todos os que procuram estas zonas balneares.

Com esta medida, o Município de Ílhavo reafirma o seu compromisso com a proteção de pessoas e bens, através de uma atuação antecipatória e responsável em contextos de maior risco.

Importa, no entanto, sublinhar que, nesta altura do ano, o mar pode apresentar perigos acrescidos, associados à agitação marítima, correntes, rebentação e à rápida alteração das condições de segurança. A segurança depende também de uma atitude consciente e prudente por parte de todos.

Apela-se à população para que evite entrar no mar ou tomar banho em locais sem vigilância, respeite as indicações das equipas de salvamento, mantenha uma distância segura da linha de água e de zonas instáveis e redobre a atenção a crianças e pessoas mais vulneráveis.

O Município de Ílhavo continuará a acompanhar a evolução das condições meteorológicas e do estado do mar, adotando, sempre que necessário, as medidas adequadas para a salvaguarda de pessoas e bens.