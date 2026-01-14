A presença de jovens estranhos à comunidade escolar nas imediações da Escola Básica 2/3 Frei Gil, em Bustos, na passada quinta-feira, 8 de janeiro, gerou apreensão entre alguns encarregados de educação, que temem pela segurança dos filhos.
Comportamento suspeito de jovens junto ao Frei Gil gera apreensão entre os pais
Segundo testemunhos de pais, três jovens, entre os 15 e os 18 anos, foram vistos a rondar a escola à hora de almoço, a fumar e alegadamente na posse de uma arma branca e de estupefacientes. Há relatos de que se terão aproximado do gradeamento e, segundo alguns alunos, entrado mesmo no recinto escolar.
A escola nega que tenham entrado e a GNR, chamada ao local por duas vezes, afiança que não tinham consigo nada de ilícito.