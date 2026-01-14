Assine já
Oriana Pataco

oriana.b.pataco@jb.pt

14 de Janeiro de 2026 11:15

Bustos // Oliveira do Bairro // Sociedade   Exclusivo

Comportamento suspeito de jovens junto ao Frei Gil gera apreensão entre os pais

Segundo testemunhos de pais, três jovens, entre os 15 e os 18 anos, foram vistos a rondar a escola à hora de almoço, a fumar e alegadamente na posse de uma arma branca e de estupefacientes. Há relatos de que se terão aproximado do gradeamento e, segundo alguns alunos, entrado mesmo no recinto escolar.

A escola nega que tenham entrado e a GNR, chamada ao local por duas vezes, afiança que não tinham consigo nada de ilícito.

A presença de jovens estranhos à comunidade escolar nas imediações da Escola Básica 2/3 Frei Gil, em Bustos, na passada quinta-feira, 8 de janeiro, gerou apreensão entre alguns encarregados de educação, que temem pela segurança dos filhos.

