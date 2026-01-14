Comportamento suspeito de jovens junto ao Frei Gil gera apreensão entre os pais

Segundo testemunhos de pais, três jovens, entre os 15 e os 18 anos, foram vistos a rondar a escola à hora de almoço, a fumar e alegadamente na posse de uma arma branca e de estupefacientes. Há relatos de que se terão aproximado do gradeamento e, segundo alguns alunos, entrado mesmo no recinto escolar.

A escola nega que tenham entrado e a GNR, chamada ao local por duas vezes, afiança que não tinham consigo nada de ilícito.