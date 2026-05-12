Fava volta a ser motivo de Festa no Troviscal

A vila do Troviscal prepara-se para celebrar a tradição e o convívio com a 15.ª edição da Festa da Fava e das Associações, que terá lugar no próximo domingo, dia 17 de maio, no Parque da Vila.

A partir das 13h, o espaço transforma-se numa autêntica sala de jantar ao ar livre, onde a gastronomia regional e o espírito comunitário assumem o papel principal.

Nesta edição, a Casa do Povo do Troviscal, enquanto entidade organizadora, junta-se à Amalifeca, à União Filarmónica do Troviscal, ao Centro Ambiente Para Todos, ao Agrupamento 408 dos Escuteiros e ao Orfeão Sol do Troviscal, numa participação ativa que reforça a tradição e a identidade local.

À mesa, os sabores prometem conquistar todos os visitantes. A fava, preparada segundo os métodos tradicionais, assume naturalmente o protagonismo, acompanhada por especialidades como a chanfana, os chocos estufados, os rojões, a carne grelhada e tradicional.

Mais do que um evento gastronómico, esta festa é um ponto de encontro entre gerações, promovendo o convívio e apoiando o associativismo local, uma vez que as receitas revertem para as atividades das coletividades envolvidas.

A participação no evento está sujeita à aquisição de senha/refeição, junto das entidades organizadoras.