“Oliveira a Mexer” não se realiza este ano

O evento cultural mais aguardado do feriado municipal de Oliveira do Bairro não acontecerá este ano. A pausa do “Oliveira a Mexer” em 2026 é justificada face a “um contexto financeiro exigente”. Ainda assim, a decisão não foi fácil, mas o autarca Simão Vela garante que o evento regressa em força em 2027.

Foto de arquivo

O “Oliveira a Mexer”, evento que tem sido promovido pela Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, por altura do feriado municipal, não se vai realizar este ano.

O presidente da junta assume que foi uma decisão difícil, apenas tomada face a “um contexto financeiro exigente”. Segundo Simão Vela, a despesa corrente da Junta de Freguesia tem vindo a “aumentar de forma significativa, sem o correspondente acompanhamento da receita corrente, o que nos obriga a uma gestão rigorosa e responsável dos recursos disponíveis”. O presidente recorda ainda que foi feito um grande investimento em 2025, no cemitério de Vila Verde, ainda com implicações em 2026. “Vivemos dois últimos anos desafiantes, marcados por investimentos recorde superiores a 120 mil euros, com o projeto do alargamento do cemitério de Vila Verde à cabeça”, refere Simão Vela.

Assim, o autarca frisa que a prioridade política atual da Junta de Freguesia deve centrar-se “em investimentos estruturais e essenciais para a qualidade de vida” da população. Nesse sentido, a autarquia a que preside irá avançar com o regulamento de apoio à construção de passeios, bem como com a requalificação de caminhos rurais. “Paralelamente, e caso as condições financeiras o permitam, procuraremos também intervir no Parque da Canhota”, acrescenta o presidente da Junta. Todas estas infraestruturas, refere Simão Vela, foram “gravemente afetadas” pelo inverno rigoroso e em particular pela tempestade Kristin (no dia 28 de janeiro).

Apoio extraordinário para as associações

Simão Vela reconhece, ainda assim, que o evento “Oliveira a Mexer” é um momento marcante “de promoção da cultura, das artes e do dinamismo do nosso tecido associativo”, representando, para muitas associações da freguesia, uma importante fonte de receita para o desenvolvimento das suas atividades. Por esse motivo, a Junta de Freguesia irá atribuir um apoio extraordinário às associações que, nos últimos anos, participaram no evento, de forma a mitigar o impacto da sua não realização.

“Tivemos de fazer opções e colocámos outras prioridades à frente do Oliveira a Mexer, que é um evento com um orçamento de 30 a 35 mil euros. Fazê-lo noutros moldes também ficou arredado, pois seria desvirtuar um evento que está sólido.” Simão Vela explica que a Junta de Freguesia entendeu que é preferível “parar um ano para dar prioridade a outros investimentos”, acreditando que, em 2027, o Oliveira a Mexer voltará em força, para a quinta edição.