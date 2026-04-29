ADAMA (Malhapão) assaltada duas vezes em três dias

Entre sábado e segunda-feira, a associação sediada em Malhapão, foi assaltada duas vezes, e uma delas, em pleno dia.

A Adama, associação sediada em Malhapão, Oiã, foi alvo de dois assaltos no curto espaço de três dias. O primeiro aconteceu no passado dia 25 de Abril, Dia da Liberdade e, segundo uma publicação divulgada pela própria associação, os seus responsáveis chegaram às instalações e depararam-se com a porta arrombada, indício de uma intrusão durante a noite.

Os assaltantes terão conseguido entrar no espaço, mas acabaram por ser afastados após o disparo do sistema de alarme. A Adama refere ainda que a intervenção do alarme evitou prejuízos mais elevados, não sendo ainda totalmente conhecidos os danos causados nem eventuais bens furtados.

Três dias depois, ou seja, na passada segunda-feira, a infraestrutura onde funciona a secção de bilhar da coletividade oianense, foi, novamente, assaltada, com a agravante da ocorrência ter acontecido em pleno dia. Apesar de nada de significativo ter sido levado, os danos, ainda que ainda não tenham sido totalmente contabilizados, foram, segundo a própria direção da ADAMA, mais avultados.

Face a estas duas lamentáveis ocorrências, a associação mostra-se preocupada e apela à colaboração da população local, solicitando que qualquer pessoa que tenha ouvido o alarme ou presenciado movimentos suspeitos nas imediações, que reporte às autoridades. Ambas as situações foram comunicadas à GNR de Oliveira do Bairro, que tomou conta das duas ocorrências.

Pedro Neves