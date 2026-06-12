GP Frei Gil 2026: O futuro da mobilidade solar volta a passar por Bustos

O evento reúne anualmente alunos e professores de várias escolas do país, em torno da construção de veículos movidos a energia solar.

É já esta sábado, dia 13 de junho, que o Heliódromo Frei Gil, em Bustos, volta a transformar-se no epicentro da inovação e sustentabilidade com a realização do Grande Prémio Frei Gil 2026. Organizado pelo Clube de Energias Renováveis Professor Fernando Ferreira (CERFF), o evento não é apenas uma corrida de protótipos entre escolas, mas uma montra de aprendizagem prática, onde os alunos aplicam conhecimentos nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM), em contexto real.

O evento reúne anualmente alunos e professores de várias escolas do país, em torno da construção de veículos movidos a energia solar.

A competição decorre numa infraestrutura de excelência, o Heliódromo Frei Gil. Construído especificamente para este tipo de provas escolares, este circuito é atualmente único em Portugal e uma das poucas estruturas na Europa dedicadas a este tipo de atividades. A pista técnica foi desenhada para desafiar a estabilidade, a eficiência energética, a capacidade de direção, a resistência estrutural e o desempenho em curva dos veículos criados pelos alunos.

Após um período de interrupção, o CERFF assumiu em 2019 a missão de revitalizar esta iniciativa, consolidando-a como um espaço onde a teoria sai dos manuais para ser construída e testada pelos jovens.

Carros, barcos e chaimites

No sábado, dia 13, cerca de uma centena de alunos e professores de várias regiões do país, incluindo escolas de Aveiro, Vagos, Oliveira do Bairro, Águeda e Mealhada, colocarão à prova o seu engenho em três categorias principais: Carros Solares – onde se destaca a emblemática “prova de vida do ovo”, onde os veículos têm de proteger o condutor (um ovo) durante um impacto controlado; Barcos Solares – onde se desafia a navegação com eficiência e se cumprem provas de velocidade e força; e Chaimites Solares – veículos todo-o-terreno controlados remotamente, que percorrem pistas com obstáculos e zonas de resíduos, promovendo também a reutilização de materiais e componentes eletrónicos.

O público – nomeadamente familiares e amigos dos participantes – é convidado a acompanhar as provas ao longo de todo o dia. As primeiras eliminatórias, de barcos e carros, começam às 10h30. Depois do almoço, realizam-se as eliminatórias de chaimites. Entre as 14h30 e as 15h30 realizam-se as provas finais para cada uma das modalidades, seguindo-se a sessão de encerramento e entrega de prémios.

Será oferecido almoço aos alunos e docentes, estando também disponível um bar com petiscos para os acompanhantes e visitantes.

“Num contexto de crescente importância das energias renováveis e da sustentabilidade, este evento procura mostrar que a inovação tecnológica também pode nascer em ambiente escolar. No Grande Prémio Frei Gil, a mobilidade solar deixa de ser apenas um conceito teórico para passar a ser construída, testada e vivida pelos alunos”, frisa o CERFF.