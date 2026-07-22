Câmara esclarece sobre a requalificação da Rua 30 de Junho em Oiã

O presidente da autarquia, Duarte Novo, pretendeu esclarecer a forma como a obra vai decorrer, mas acima de tudo, os desvios de trânsito que esta intervenção vai acarretar. Logo que esta obra esteja concluída, segue-se a intervenção na Rua Conde de Águeda.

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, dando continuidade a uma prática de comunicação de proximidade que tem levado a cabo, promoveu, junto da população residente, uma sessão de esclarecimento sobre o ponto de situação da obra que está a ser realizada na Rua 30 de Junho, em Oiã.

Com esta sessão, o presidente da autarquia, Duarte Novo, pretendeu esclarecer sobre a forma como a obra vai decorrer, mas acima de tudo, sobre os desvios de trânsito que esta intervenção vai acarretar. Duarte Novo aproveitou ainda para apelar à compreensão e colaboração de todos. “Se continuar a existir dúvidas quanto às alterações de trânsito, contactem, por favor, a Câmara para que se evite o «diz que disse»”, solicitou o presidente da câmara.

Conclusão em setembro/outubro

A obra, já em curso, vai ser feita em três etapas, sendo que a sua conclusão deverá acontecer nos meses de setembro ou outubro. O primeiro troço, entre o cruzamento com a Rua Conde de Águeda e o supermercado Ponto Fresco, deverá demorar três semanas a ser intervencionado. De forma a minimizar os problemas, foi criado um espaço que funcionará como uma bolsa provisória de estacionamento, a funcionar à entrada da rua num terreno que, sendo privado, foi cedido pelos seus proprietários para esse efeito. O segundo troço acabará nas bombas de gasolina, enquanto a terceira e última etapa da reabilitação da Rua 30 de Junho tem o final junto à rotunda que tem a seu lado o Centro Cívico de Oiã.

“Esta segunda fase da requalificação de Oiã é mais complicada, porque não é apenas arranjar o piso das ruas, mas também a substituição de todas as suas infraestruturas”, referiu o autarca, numa alusão aos fios de eletricidade, comunicações e água, por exemplo. “Sabemos que vai haver constrangimentos e que, por vezes, surgem contratempos, mas se todos ajudarmos, vamos fazer tudo para que corra bem”, referiu Duarte Novo.

O autarca confirmou ainda que, logo que a obra da Rua 30 de Junho estiver concluída, seguir-se-á a intervenção na Rua Conde de Águeda, integrada na segunda fase do projeto de reabilitação urbana do centro da vila de Oiã, orçamentada em 1.774.356,82 euros.

Pedro Neves