Mudanças no recinto fizeram a diferença na ExpoBairrada

A ExpoBairrada 2026, em Oliveira do Bairro, terminou no domingo, e voltou a afirmar-se como um dos principais eventos da região. Ao longo de cinco dias – de 1 a 5 de julho – o certame reuniu empresas, associações, produtores, instituições e milhares de visitantes no Espaço Inovação.

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De acordo com o Município de Oliveira do Bairro, entidade organizadora, a ExpoBairrada recebeu cerca de 35 mil visitantes, que conheceram (ou revisitaram) o melhor que se faz no concelho de Oliveira do Bairro e na Bairrada, nos setores industrial, comercial e agrícola, proporcionando igualmente aos visitantes uma vasta oferta gastronómica, com especial destaque para o leitão, um dos produtos mais procurados nos 12 restaurantes presentes no recinto.

Para Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal, a edição de 2026 “foi um sucesso” e confirmou a crescente afirmação do certame. “Foi uma edição muito conseguida, com uma forte adesão do público e um ambiente extraordinário ao longo dos cinco dias.” O autarca considera que as alterações introduzidas na organização do recinto revelaram-se uma aposta ganha, tornando a circulação mais intuitiva e aproximando os diferentes espaços da feira. “Conseguimos criar um ambiente mais integrado, onde a restauração, os concertos, a tenda dos vinhos e espumantes e a zona de exposição funcionaram de forma complementar, proporcionando uma melhor experiência aos visitantes.”

O autarca destacou igualmente a adesão do público aos concertos e aos diferentes espaços do recinto, salientando que a ExpoBairrada continua a crescer sem perder a sua identidade. “A ExpoBairrada é hoje muito mais do que uma feira empresarial. É um espaço de encontro entre a economia, a cultura, a gastronomia, os vinhos e espumantes da Bairrada, o movimento associativo e as famílias. É um evento que promove o nosso território, dinamiza a economia local e reforça o orgulho naquilo que somos.”

Entre os momentos mais marcantes da edição deste ano esteve a noite de quinta-feira, quando centenas de pessoas acompanharam, no ecrã gigante instalado na área de restauração, o encontro entre Portugal e a Croácia, relativo ao Mundial de Futebol. “Foi um momento de enorme união e entusiasmo. Ver centenas de pessoas a viverem o jogo em conjunto e, no final do concerto, assistir ao Miguel Araújo e à sua banda a juntarem-se espontaneamente ao público para apoiar Portugal foi uma imagem que ficará certamente na memória de todos”, frisa Duarte Novo. Outro momento marcante foi o pedido de casamento, em palco, durante o concerto de Pedro Abrunhosa.

O cartaz musical voltou a ser um dos principais fatores de atração da ExpoBairrada, com atuações de Os Quatro e Meia, Miguel Araújo, Rui Veloso, Pedro Abrunhosa e Herman José com a Banda Filarmónica da Mamarrosa, terminando cada noite com DJ locais. A programação incluiu ainda os espetáculos infantis “Super Wings” e “Os Traquinas”, realizados nas manhãs de sábado e domingo.

Com mais uma edição concluída, “a ExpoBairrada reforça o seu papel como uma das principais montras do dinamismo económico, empresarial e cultural da Bairrada, contribuindo para a promoção do território e para a valorização das suas empresas, produtos e instituições”, manifesta o Município.