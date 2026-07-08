Investimento e poder local em destaque na abertura da ExpoBairrada

A ExpoBairrada voltou ao Espaço Inovação, de 1 a 5 de julho, para se apresentar como a principal montra económica, associativa e cultural de Oliveira do Bairro. Ali se reuniram, durante cinco dias, empresas, associações, artesãos, gastronomia, vinhos e animação num certame que voltou a ter, como principal objetivo, reforçar a imagem de um território em crescimento, apostado na captação de investimento e na valorização da sua identidade. Foi esta a mensagem que o presidente da Câmara Municipal, Duarte Novo, quis deixar na cerimónia de inauguração da ExpoBairrada, que contou com a presença do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, descrevendo o certame como um espaço onde “Oliveira do Bairro apresenta o melhor que tem a si próprio e a quem o visita”.

Para o autarca, a feira tem evoluído de edição para edição, procurando proporcionar uma experiência mais completa aos visitantes. As alterações introduzidas este ano, com a reorganização do recinto, a renovação do pavilhão de exposições e uma nova disposição dos espaços dedicados à restauração, aos vinhos e espumantes e aos espetáculos, refletem uma “opção estratégica”, no sentido de tornar a experiência de quem visita a feira “mais rica, envolvente e prolongada”.

“Uma feira moderna não se mede apenas pelo número de expositores”, sublinhou Duarte Novo, defendendo que o verdadeiro sucesso passa “pela capacidade de gerar oportunidades económicas, promover as empresas e afirmar uma identidade própria”.

A mensagem acabou por servir de ponto de partida para uma reflexão mais ampla sobre o desenvolvimento do concelho. O presidente da Câmara salientou o crescimento do tecido empresarial e a procura contínua de Oliveira do Bairro por parte de novos investidores. Nesse contexto, reiterou que a ampliação das zonas industriais constitui uma prioridade da autarquia.

Mas advertiu que esse crescimento depende igualmente da melhoria das acessibilidades, voltando a defender a urgente concretização da ligação do concelho à autoestrada A1. Trata-se, frisou, de uma infraestrutura estratégica, “capaz de reforçar a competitividade das empresas, reduzir custos de contexto e aumentar a capacidade de atração de investimento, beneficiando não apenas Oliveira do Bairro, mas toda a região da Bairrada”.

Perante o secretário de Estado e da vasta audiência que compunha o auditório do Espaço Inovação, Duarte Novo fez ainda questão de agradecer o contributo do governante para a declaração de utilidade pública necessária à expansão da Zona Industrial da Palhaça.

Outro dos eixos da intervenção incidiu sobre a importância dos fundos comunitários na concretização de projetos estruturantes. O autarca defendeu que o desenvolvimento do concelho resulta de uma “estratégia sustentada e de uma gestão financeira rigorosa”, que tem permitido captar financiamento para investimentos nas áreas da educação, saúde, habitação, sustentabilidade ambiental, requalificação urbana e modernização dos equipamentos públicos.

Duarte Novo deixou ainda uma mensagem de valorização do poder local, considerando que os municípios têm demonstrado capacidade para executar investimento público com proximidade e eficiência, defendendo o reforço da cooperação entre a Administração Central e as autarquias.

Na resposta, Silvério Regalado reiterou a confiança do Governo no poder local como parceiro essencial do desenvolvimento dos territórios. Começando por dizer que se sentia “em casa”, recordando a sua passagem (enquanto futebolista) pela União Desportiva de Bustos e OBSC, o ex-presidente da Câmara Municipal de Vagos destacou a ExpoBairrada como exemplo da articulação entre o setor público e privado, considerando que o certame demonstra a vitalidade económica e associativa do concelho.

Assumindo um discurso de forte valorização do municipalismo, o governante considerou que o desenvolvimento alcançado por muitos territórios portugueses nas últimas décadas se deve, em grande medida, ao trabalho desenvolvido pelas câmaras municipais e juntas de freguesia.

Nesse sentido, Silvério Regalado garantiu que o governo pretende aprofundar o processo de descentralização, reforçando simultaneamente o envelope financeiro que o deve acompanhar. Anunciou que está já em marcha a revisão da Lei das Finanças Locais, em articulação com as associações representativas do poder local e, além dessa reforma, revelou que o Governo pretende rever o Estatuto dos Eleitos Locais, a Lei Eleitoral Autárquica, o Código da Contratação Pública e a Lei do Tribunal de Contas, defendendo processos administrativos mais simples e decisões mais próximas dos cidadãos.

Como exemplo dessa estratégia de descentralização, referiu que processos de declaração de utilidade pública para expropriações, como o da ZI da Palhaça, deixarão de depender da decisão de membros do Governo, passando a ser apreciados pelas assembleias municipais.

Na reta final da intervenção, Silvério Regalado traçou um retrato otimista da situação económica nacional e acentuou o compromisso de maior proximidade com o poder local e do próprio Estado para com o país.

A cerimónia de inauguração terminou, como é “de praxe”, com a visita e cumprimento aos empresários, artesãos, associações e produtores de vinhos presentes na ExpoBairrada 2026.