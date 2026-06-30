Meio milhar de marchantes encheram Estádio Municipal nos Santos Populares

A iniciativa, que celebra as tradições e a cultura bairradinas, proporcionou uma noite memorável. Estiveram presentes 11 marchas que revelaram o dinamismo e o enorme brio do movimento associativo do concelho de Oliveira do Bairro.

Mais de meio milhar de marchantes desfilaram no sábado, dia 20 de junho, no Estádio Municipal de Oliveira do Bairro, naquela que foi mais uma grande celebração dos Santos Populares no concelho.

A iniciativa reuniu milhares de espectadores e contou ainda com um animado arraial popular, petiscos típicos da época e um espetáculo pirotécnico que encerrou a noite de festa.

Participaram no desfile as marchas das associações concelhias ADAMA (mista), ADREP (adulta e infantil), AMALIFECA (mista), ATMOB (adulta), Casa do Povo da Mamarrosa (adulta e infantil), Centro Ambiente Para Todos (infantil), Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro (mista), SOLSIL (mista) e UNISOB (mista), envolvendo mais de 500 marchantes de diferentes gerações.

Susana Martins, vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, destacou a adesão das associações e a qualidade do espetáculo apresentado.

“As Marchas Populares voltaram a demonstrar a enorme vitalidade do movimento associativo do nosso concelho. Assistimos a um espetáculo de grande qualidade, marcado pela criatividade, pela beleza das coreografias, pela riqueza dos trajes e pela dedicação de centenas de pessoas que, ao longo de vários meses, trabalharam para proporcionar esta noite memorável”, afirmou.

A autarca sublinhou ainda o papel do evento na promoção da identidade local e do convívio comunitário. “Esta é uma iniciativa que celebra as nossas tradições, mas que é também um momento privilegiado de encontro entre gerações, associações e famílias. É um verdadeiro exemplo da capacidade que o nosso concelho tem de mobilizar a comunidade em torno da cultura e das nossas tradições”, acrescentou.

A vereadora deixou ainda uma palavra de reconhecimento a todas as pessoas e entidades envolvidas na organização e dinamização do evento. “O sucesso desta iniciativa resulta do empenho de todos os participantes, das associações que apresentaram as suas marchas, das coletividades que asseguraram as tasquinhas e de todos os voluntários e colaboradores da Câmara Municipal que contribuíram para que esta fosse uma noite inesquecível para milhares de pessoas”.

Além das bancadas repletas de público, também o espaço de restauração e arraial registou grande afluência ao longo de toda a tarde e noite. As sete tasquinhas exploradas por associações do concelho proporcionaram aos visitantes uma oferta gastronómica associada à celebração dos Santos Populares, com destaque para as tradicionais sardinhas assadas, bifanas, broa e caldo verde.



Como já é tradição, o desfile das marchas culminou com um espetáculo de fogo de artifício, som e luz, que iluminou o céu de Oliveira do Bairro e marcou o reinício do arraial popular. A música ao vivo e a animação prolongaram-se pela noite dentro, encerrando mais uma edição das Marchas Populares num ambiente de festa, convívio e celebração das tradições locais.