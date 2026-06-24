Em Oliveira do Bairro, exemplos de integração através do trabalho ajudam a combater preconceitos e a abrir novos caminhos para famílias da comunidade cigana. No dia 24 de junho, assinala-se o Dia Nacional do Cigano. A data visa homenagear a identidade cultural e a história desta etnia, servindo também para alertar e combater a discriminação ainda existente na sociedade.
Integração da comunidade cigana através do trabalho em Oliveira do Bairro
Em Oliveira do Bairro, exemplos de integração através do trabalho ajudam a combater preconceitos e a abrir novos caminhos para famílias da comunidade cigana.
No dia 24 de junho, assinala-se o Dia Nacional do Cigano. A data visa homenagear a identidade cultural e a história desta etnia, servindo também para alertar e combater a discriminação ainda existente na sociedade.