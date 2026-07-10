Bombeiros de Oliveira do Bairro vão ter 60 pares de botas novas, oferta da Câmara

As botas destinam-se ao combate a incêndios urbanos e industriais, operações de desencarceramento e corte de árvores, num investimento de cerca de 18 mil euros.

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro vai apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB) na aquisição de 60 pares de botas destinadas ao combate a incêndios urbanos e industriais, operações de desencarceramento e corte de árvores, num investimento de 18.221,40 euros. O apoio foi aprovado por unanimidade na última reunião de câmara, realizada no dia 9 de julho.

Segundo Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, a comparticipação municipal corresponde à “totalidade do valor apresentado pela associação”, constituindo “um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido diariamente pela corporação em prol da segurança e proteção das populações”.

O novo equipamento permitirá reforçar as condições de segurança e de proteção individual dos operacionais, contribuindo para uma resposta mais eficaz nas diferentes missões desempenhadas pelos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro.

Para além deste investimento, a autarquia celebrou este ano com a AHBVOB um contrato-programa no valor de 75 mil euros, destinado a apoiar a atividade regular da associação ao longo de 2026.

Em dezembro do ano passado, o executivo oliveirense aprovou também um apoio financeiro de 78.702,88 euros, para ajudar a associação a adquirir um novo Veículo Tanque Tático Florestal, que vai melhorar a capacidade de intervenção e de resposta operacional das suas equipas, particularmente no combate a incêndios florestais e na gestão de ocorrências de maior complexidade.

Para o autarca, “o apoio aos Bombeiros Voluntários é uma prioridade permanente do Município, porque investir na sua segurança, na melhoria dos seus equipamentos e na sua capacidade operacional é investir diretamente na proteção das pessoas e do território”.

Duarte Novo refere ainda que “a Câmara Municipal mantém uma relação de estreita colaboração com a direção da associação, procurando responder às necessidades identificadas e criar as melhores condições para que os nossos bombeiros possam desempenhar a sua missão com maior segurança, eficácia e dignidade”.

Além do apoio à atividade regular e aos investimentos realizados pela corporação, o Município assegura os seguros do corpo de bombeiros e comparticipa, em parceria com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, os encargos com as remunerações das duas Equipas de Intervenção Permanente da corporação.

Os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro beneficiam ainda de um conjunto de medidas previstas no Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios e Benefícios, que incluem a redução de taxas urbanísticas, a compensação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) liquidado, um desconto de 20% no acesso a eventos municipais e entrada gratuita nas Piscinas Municipais.

O regulamento prevê igualmente uma comparticipação financeira anual equivalente ao Escalão A da Ação Social Escolar para os filhos e dependentes dos bombeiros que frequentem o ensino pré-escolar, as Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) e o 1.º ciclo do ensino básico em estabelecimentos de ensino do concelho, até ao limite de 25% do salário mínimo nacional.

Refira-se ainda a realização da Caminhada Solidária Noturna, iniciativa promovida anualmente pelo Município e pela AHBVOB, cuja receita reverte integralmente a favor da associação.