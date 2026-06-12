O. Bairro: Santos voltam a ser festejados com Marchas e Arraial no Estádio

O programa, no dia 20 de junho, inclui arraial popular, música ao vivo, sete tasquinhas de associações locais, desfile de marchas populares e um espetáculo de fogo de artifício.

O Estádio Municipal de Oliveira do Bairro recebe no sábado, dia 20 de junho, mais uma edição dos festejos dos Santos Populares, numa celebração que junta tradição, música, gastronomia e animação popular. O programa inclui arraial popular, música ao vivo, sete tasquinhas de associações locais, desfile de marchas populares e um espetáculo de fogo de artifício.

Ao longo da noite, o relvado do Estádio Municipal será palco da apresentação de 11 marchas populares, envolvendo mais de meio milhar de marchantes de associações do concelho de Oliveira do Bairro. O espetáculo culminará com uma sessão de fogo de artifício, agendada para o final da apresentação de todas as marchas.

As marchas participantes são representadas pela ADAMA (mista), ADREP (adulta e infantil), AMALIFECA (mista), ATMOB (adulta), Casa do Povo da Mamarrosa (adulta e infantil), Centro Ambiente Para Todos (infantil), Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro (mista), SOLSIL (mista) e UNISOB (mista).

Susana Martins, vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, considera que os Santos Populares constituem “um dos momentos mais emblemáticos do calendário festivo do concelho, reunindo centenas de participantes e milhares de visitantes numa celebração que valoriza as nossas tradições, o associativismo e o convívio entre gerações”.

A autarca destaca ainda “o extraordinário trabalho desenvolvido pelas associações, que ao longo de vários meses preparam marchas, coreografias, figurinos e espaços de restauração, contribuindo de forma decisiva para o sucesso e a identidade desta grande festa popular”.

O programa tem início às 18h, com a abertura do arraial popular no Estádio Municipal. O espaço contará com uma zona de restauração especialmente decorada para a ocasião, assegurada por associações locais, bem como um palco com animação musical ao vivo.

Às 19h30, as marchas participantes concentram-se no Campo de São Sebastião para o tradicional desfile até ao Estádio Municipal, estando a apresentação no relvado agendada para as 20h.

Pelas 23h, após a atuação de todas as marchas, terá lugar um espetáculo de fogo de artifício que iluminará o céu de Oliveira do Bairro.

A noite prosseguirá com música ao vivo e animação no arraial popular, prolongando-se pela madrugada, como é tradição nesta celebração dos Santos Populares.