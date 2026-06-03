Famílias de toda a região rumaram à Festa da Criança de Oliveira do Bairro

A Festa da Criança de Oliveira do Bairro voltou a confirmar o estatuto de um dos maiores eventos familiares da região Centro, reunindo, segundo informação do Município, cerca de 27 mil visitantes ao longo do último fim de semana, no Espaço Inovação, na Zona Industrial de Vila Verde.

Durante dois dias, crianças e famílias desfrutaram gratuitamente de dezenas de atividades lúdicas, desportivas e culturais, num ambiente entusiástico, marcado pelo convívio. A entrada livre, com acesso gratuito a todas as atrações, foi mesmo um dos aspetos mais elogiados pelos visitantes.

A dimensão regional do evento ficou igualmente demonstrada pela presença de famílias oriundas de diversos concelhos da região Centro, algumas percorrendo dezenas de quilómetros para participar na iniciativa.

A vereadora da Educação da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Susana Martins, faz um balanço muito positivo da edição deste ano. “Foi um fim de semana extraordinário, com uma adesão muito significativa das famílias. Tivemos milhares de crianças a aproveitar plenamente o evento e percebemos que as melhorias introduzidas no recinto foram muito bem recebidas”, afirma.

Entre as novidades e melhorias implementadas estiveram a sinalização das principais zonas de estacionamento, o reforço da organização dos acessos ao recinto, com o apoio dos grupos de escuteiros, e a criação de espaços dedicados aos bebés e às mães, incluindo fraldário e área de amamentação. Foram ainda reforçadas as zonas de descanso, tanto no interior como no exterior do pavilhão.

A oferta gastronómica voltou a assumir um papel importante, contando com quatro restaurantes, 15 tasquinhas dinamizadas por associações do concelho e diversos vendedores ambulantes.

A autarca destaca ainda o contributo das associações, dos voluntários e dos colaboradores municipais para o sucesso da iniciativa, deixando um agradecimento especial aos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro pela disponibilidade demonstrada ao longo do evento.

A Festa da Criança contou com a participação de cerca de meia centena de associações locais, além da Biblioteca Municipal, do Parque Desportivo Municipal e da Rede de Museus de Oliveira do Bairro.

Entre as principais atrações estiveram insufláveis para várias idades, carrosséis, incluindo uma roda gigante, jogos tradicionais, canoagem, torre de escalada, arborismo, “Air Bungee”, “Laser Tag”, pinturas faciais e ateliês criativos. No interior do pavilhão, nove ilhas temáticas reuniram mais de duas dezenas de entidades com atividades e informação dirigidas ao público infantojuvenil, complementadas por demonstrações e apresentações dinamizadas pelas associações participantes.

Testemunhos de visitantes

Nídia Teixeira – Troviscal

“Vimos aqui todos os anos, acaba por ser um dia muito especial para o meu filho. É uma festa de família, em que as crianças se sentem o centro das atenções. Há muitas atividades, o espaço está bem organizado, por isso espero que continuem a realizar esta iniciativa.”

Catarina Gouveia – Vouzela

“É a quarta vez que vimos, é muito bom para as crianças, tem muitas atrações, e é um dia diferente e muito divertido. Elas gostam de tudo, insufláveis, carrosséis, pinturas… Está muito organizado, tem segurança, e contamos regressar nos próximos anos.”

Nuno Bastos – Aveiro

“É a segunda vez que venho à Festa da Criança e faço-o pelo meu filho, pela alegria dele. O espaço é espetacular, em Aveiro não temos nada do género. Sentimo-nos bem aqui, as crianças divertem-se, e nota-se que quem organiza o faz com todo o carinho.”