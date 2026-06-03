Vítimas das tempestades com processos de apoios concluídos em Oliveira do Bairro

Município de Oliveira do Bairro já processou a totalidade dos seus 13 pedidos de apoio relacionados com os danos causados pelas tempestades de janeiro e fevereiro.

O Município de Oliveira do Bairro anunciou a conclusão de todos os processos de avaliação relativos aos pedidos de apoio para a recuperação de habitações (próprias ou arrendadas) danificadas pelas tempestades de janeiro e fevereiro.

Enquanto o panorama nacional revela que mais de metade das candidaturas ainda aguarda análise, Oliveira do Bairro já processou a totalidade dos seus 13 pedidos. Destes, nove foram aprovados, sendo que oito famílias já receberam o devido pagamento por parte da CCDR Centro.

Apenas quatro candidaturas foram indeferidas, uma vez que os proprietários não permitiram o acesso aos imóveis para a realização das vistorias técnicas obrigatórias.

Dos 71.769,75 euros inicialmente solicitados pelos munícipes, os serviços municipais validaram um total de 40.222,00 euros após rigorosa avaliação técnica, afiança a autarquia. Até ao momento, já foram liquidados 34.872,00 euros. Recorde-se que estes apoios podem cobrir até 100% das despesas elegíveis, com um teto máximo de 10.000 euros por candidatura.

Reconhecimento e solidariedade

O presidente da Câmara Municipal, Duarte Novo, destaca que os valores atribuídos refletem o “reconhecimento integral dos prejuízos”. O autarca louvou o profissionalismo dos técnicos municipais e a prontidão dos residentes no envio da documentação, sublinhando que a rapidez do processo “demonstra bem o respeito e a solidariedade que temos para com os nossos munícipes”.

Distribuição geográfica dos danos

As freguesias de Oliveira do Bairro e Oiã foram as mais afetadas, registando cinco processos cada. Seguiram-se a Palhaça, com duas candidaturas, e a União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, com uma.

As intempéries do início do ano na região Centro foram particularmente severas, causando danos profundos em habitações, infraestruturas e redes elétricas, além de terem provocado vítimas mortais