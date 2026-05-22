Morreu a mulher helitransportada após queda de 4 metros na Caneira

Maria Fernanda Fraga, mulher de 75 anos, que caiu de uma altura de cerca de 4 metros, na terça-feira, não resistiu aos ferimentos e faleceu ontem (quinta-feira). O funeral será realizado na segunda-feira, dia 25 de maio, no cemitério S. Pedro, em Avelãs de Cima.

Segundo JB apurou, Maria Fernanda Fraga estaria a limpar uns vidros quando caiu, tendo sido encontrada, já inconsciente, por uma vizinha.

A mulher foi levada, ao final da tarde de terça-feira, por uma ambulância do INEM dos Bombeiros de Oliveira do Bairro para o campo de futebol da União Desportiva de Bustos, onde, depois de ser estabilizada durante cerca de meia hora, foi transportada por um helicóptero do INEM para o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer dois dias depois.

No local, para além do helicóptero do INEM e da ambulância do INEM Oliveira do Bairro, estiveram a VMER de Aveiro, dois veículos de combate, a patrulha da GNR e o coordenador da Proteção Civil.