Município de Oliveira do Bairro promove exercício de segurança escolar

No próximo dia 5 de novembro, “A Terras Treme” em Oliveira do Bairro. Iniciativa visa dar a conhecer e relembrar medidas preventivas e os comportamentos de autoproteção a adotar em caso de sismo.

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro vai promover um exercício de segurança escolar, relativo a medidas de autoproteção em caso de sismo e de necessidade de evacuação.

A iniciativa vai realizar-se no dia 5 de novembro, a partir das 11h05, nas escolas do agrupamento de Oliveira do Bairro e contará com a colaboração da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), GNR, Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro e Serviço Municipal de Proteção Civil.

O exercício integra-se na 13.ª edição d’ “A Terra Treme”, iniciativa destinada à aprendizagem e treino das medidas de autoproteção em caso de evento sísmico, que se realiza anualmente no dia 5 de novembro.

Esta iniciativa de âmbito nacional, promovida pela ANEPC, tem como objetivo dar a conhecer as medidas preventivas e os comportamentos de autoproteção a adotar em caso de sismo, nomeadamente os três gestos que podem salvar vidas: baixar, proteger e aguardar.

Em paralelo, a autarquia oliveirense decidiu aproveitar esta oportunidade para realizar um treino prático de evacuação, caso as condições meteorológicas o permitam, com o objetivo de testar e praticar os procedimentos do plano de emergência das escolas.

A evacuação tem como objetivo principal garantir que, em caso de emergência real (incêndio, sismo, etc.), todas as pessoas, incluindo os alunos, saibam como agir de forma rápida e segura.

De acordo com Duarte Novo, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e responsável pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, esta iniciativa pretende “alertar e sensibilizar a população escolar para as medidas de autoproteção, maximizar a capacidade de resposta dos grupos de 1.ª intervenção das escolas e corrigir as carências e situações disfuncionais detetadas no decorrer dos exercícios”.

O autarca bairradino apela a que outras entidades do concelho, “como empresas e IPSS, realizem igualmente o exercício “A Terra Treme”, inscrevendo-se no site da iniciativa e cumprindo, no dia 5 de novembro, às 11h05, os procedimentos definidos, nomeadamente os três gestos de autoproteção”.