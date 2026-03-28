Assine já
Redação

jb@jb.pt

28 de Março de 2026 10:29

Bairrada // Vinhos   Exclusivo

Arraial e novos produtores marcam celebração dos Baga Friends em maio

A iniciativa dos Baga Friends, que se assinala todos os anos no primeiro sábado de maio, é já um momento incontornável do calendário vínico nacional.

No Dia Internacional da Baga (2 de maio), os oito produtores mentores da celebração – Giz by Luís Gomes, Filipa Pato, Luís Pato, Quinta da Vacariça, Quinta das Bágeiras, Quinta de Baixo – Niepoort, Vinhos Sidónio de Sousa e Vadio Wines – voltam a abrir as portas das suas adegas para um dia repleto de provas de vinhos, petiscos tradicionais e diversos momentos de celebração da casta rainha da Bairrada.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes

Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital.

ASSINAR AGORA

Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar

arraial , Baga Friends , bairrada , Dia Internacional da Baga , vinhos