No Dia Internacional da Baga (2 de maio), os oito produtores mentores da celebração – Giz by Luís Gomes, Filipa Pato, Luís Pato, Quinta da Vacariça, Quinta das Bágeiras, Quinta de Baixo – Niepoort, Vinhos Sidónio de Sousa e Vadio Wines – voltam a abrir as portas das suas adegas para um dia repleto de provas de vinhos, petiscos tradicionais e diversos momentos de celebração da casta rainha da Bairrada.
Arraial e novos produtores marcam celebração dos Baga Friends em maio
A iniciativa dos Baga Friends, que se assinala todos os anos no primeiro sábado de maio, é já um momento incontornável do calendário vínico nacional.