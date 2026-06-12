Restaurante Mugasa distinguido pelo Turismo Centro de Portugal

O prémio Turismo & Serviços – Restauração foi atribuído ao Restaurante Mugasa (localizado na Fogueira – Sangalhos), referência gastronómica da região e exemplo da forma como a restauração contribui para preservar tradições, promover produtos locais e enriquecer a experiência dos visitantes.

O restaurante Mugasa, a marca Vista Alegre, a Maratona da Europa (Aveiro) e Raul Almeida, a título póstumo, foram alguns dos distinguidos pelo Turismo Centro de Portugal, durante o Jantar Oficial do Fórum de Turismo Interno Vê Portugal, que decorreu no dia 2 de junho, no Expocenter, em Viseu.

Nesta 12.ª edição do evento organizado pela Turismo Centro de Portugal (TCP), em parceria com o Município de Viseu, para além das distinções em seis categorias, a TCP apresentou ainda, em antestreia, o projeto “100 Destino”, uma nova série audiovisual dedicada aos 100 municípios do Centro de Portugal.

Presidida pelo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, a cerimónia reuniu participantes, oradores, parceiros e convidados numa noite de celebração do turismo, reconhecimento de percursos inspiradores e apresentação de novos projetos para a promoção do território.

Numa noite de festa, as distinções e homenagens que, todos os anos, reconhecem entidades, marcas, eventos e personalidades que se destacam pelo seu contributo para o desenvolvimento e valorização turística da região, traduziram-se no momento alto da noite.

A título póstumo, a categoria Personalidade distinguiu Raul Almeida, anterior presidente da Turismo Centro de Portugal, em reconhecimento pelo seu contributo para o desenvolvimento turístico da região e pelo legado que deixou ao serviço do território e das suas comunidades.

O prémio Turismo & Serviços – Restauração foi atribuído ao Restaurante Mugasa, referência gastronómica da região e exemplo da forma como a restauração contribui para preservar tradições, promover produtos locais e enriquecer a experiência dos visitantes.

Na categoria Marca, a homenagem foi atribuída à Vista Alegre, uma das mais prestigiadas marcas portuguesas, cuja projeção internacional constitui um importante veículo de promoção da identidade, criatividade e excelência nacionais.

A homenagem na categoria Evento foi atribuída à Maratona da Europa, iniciativa que se tem vindo a afirmar como uma das mais importantes provas desportivas do país, contribuindo para a notoriedade turística do território e para a afirmação do turismo desportivo na região.

“100 Destino” vai percorrer zona Centro

A nova série “100 Destino no Centro de Portugal”, promovida pela Turismo Centro de Portugal, irá percorrer os 100 municípios da região durante os próximos dois anos. Conduzida por Mariana Moreno e Miguel Mendes Pedro, a série pretende apresentar o território através de um olhar jovem, próximo e emocional, que valoriza as experiências autênticas, o património, a cultura, a gastronomia, a natureza e as histórias locais.

O primeiro episódio, dedicado a Viseu, foi exibido durante o jantar, dando início a uma viagem que passará brevemente por todos os concelhos da região Centro. O projeto será complementado por conteúdos digitais e por uma aplicação interativa que permitirá aos utilizadores acompanhar a viagem, descobrir os territórios visitados e participar ativamente nesta experiência.

No final do jantar houve ainda oportunidade para uma atuação de Gustavo Reinas, jovem artista natural de Nelas e vencedor da 10.ª edição do The Voice Portugal.