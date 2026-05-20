A apresentação do MXGP Portugal, décima prova do Campeonato do Mundo de Motocross que terá lugar no Crossódromo Internacional de Águeda (CIA), deu a conhecer as três grandes novidades deste ano: passa de dois para três dias, contempla um festival de música e proporcionará uma demonstração de Freestyle aos muitos espectadores esperados na Pista do Casarão.
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Mundial MXGP: Os melhores regressam a Águeda para três dias de grande espetáculo
A Pista do Casarão acolhe, nos dias 26, 27 e 28 de junho, o Grande Prémio de Portugal, prova que este ano apresenta várias novidades. Águeda será a décima prova de um total de 19 corridas que integram o calendário do Campeonato do Mundo de Motocross de 2026.