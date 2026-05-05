Mourisquense é campeão distrital da 1.ª Divisão

A decisão do vencedor avançou para os pontapés de penálti, onde o Mourisquense esteve irrepreensível (5-3).

O Mourisquense fechou a época com chave de ouro, ao sagrar-se campeão distrital da 1.ª Divisão. No jogo do título disputado em Válega, a equipa do concelho de Águeda derrotou o Argoncilhe, vencedor da Zona Norte, numa partida que só foi decidida no desempate nas grandes penalidades, depois de um empate a dois golos no tempo regulamentar.

Num jogo intenso, os Pilatos entraram melhor e chegaram à vantagem através de um autogolo. Dois minutos depois, o Argoncilhe empatou, resultado a que se chegou ao intervalo.

Para a segunda parte, o Mourisquense voltou a entrar autoritário e Hugo Sousa voltou a colocar a sua equipa na frente do marcador. A expulsão de Rui Mira condicionou e o Argoncilhe, em superioridade numérica, tudo fez para chegar ao empate, que acabou por acontecer a dois minutos para os 90.

A decisão do vencedor avançou para os pontapés de penálti, onde o Mourisquense esteve irrepreensível (5-3), conquistando assim o título.