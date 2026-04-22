Câmara de Águeda lidera serviços digitais em Portugal

“Este resultado reflete um trabalho consistente que temos vindo a desenvolver na modernização dos serviços municipais, sempre com o objetivo de facilitar a vida dos cidadãos e das empresas”, referiu o presidente da Câmara, Jorge Almeida.

O Município de Águeda alcançou um lugar de grande destaque no ranking nacional da presença

digital das autarquias portuguesas, ao ser duplamente premiado no Índice da Presença na Internet

das Câmaras Municipais (IPIC). Águeda trouxe, na segunda-feira, dia 20 de abril, de Guimarães, duas distinções: 1.º lugar pelos serviços online e 2.º lugar nacional de presença na Internet entre todos os municípios portugueses.

O presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, sublinha a importância deste

reconhecimento, dizendo que “este resultado reflete um trabalho consistente que temos vindo a desenvolver na modernização dos serviços municipais, sempre com o objetivo de facilitar a vida dos cidadãos e das empresas”.

Águeda afirma-se, assim, como um município de referência na transformação digital do setor público

em Portugal. “Este prémio é não só um motivo de orgulho, mas também um incentivo à continuidade

do investimento em soluções digitais que simplifiquem a relação entre a administração local e os

cidadãos, as empresas e as instituições, tornando-a mais próxima e eficiente”, sublinhou Jorge

Almeida.

13.º estudo IPIC

Promovido pela Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE) em colaboração a Universidade

do Minho (UMinho) e a Universidade das Nações Unidas – Unidade Operacional em Governação

Eletrónica (UNU-EGOV), este prémio resulta do 13.º estudo IPIC, que, desde 1999, se realiza de dois

em dois anos, e que foi apresentado, ontem, na UNU-EGOV, em Guimarães.

Este reconhecimento confirma Águeda como uma das autarquias mais inovadoras e eficazes na

transição digital, evidenciando uma estratégia consistente de modernização e proximidade com os

cidadãos.

Particularmente relevante é o facto de Águeda ter liderado o critério de “serviços online”, superando

todos os restantes municípios nacionais nesta dimensão. Este indicador avalia a capacidade das

autarquias em disponibilizar serviços digitais acessíveis, eficientes e orientados para o utilizador, que

é um dos pilares fundamentais da administração pública moderna.

O estudo destaca ainda uma evolução positiva global no desempenho digital dos municípios

portugueses, com melhorias na autenticação de serviços e na compatibilidade tecnológica. Neste contexto, o desempenho de Águeda reforça o seu papel como exemplo de boas práticas na prestação

de serviços públicos digitais.