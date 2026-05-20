Cool Blue Brothers no “warm up” do Águeda Blues Fest

O Centro de Artes de Águeda recebe, a 29 e 30 de maio, o Águeda Blues Fest, uma experiência cultural única que celebra a autenticidade e a emoção do Blues, combinando música de qualidade sem deixar de ter uma forte ligação à comunidade local.

Os Cool Blue Brothers são os “embaixadores” e serão eles a abrir o festival no CAA, com um warm up esta sexta-feira, dia 22, no Bar In’Culto. Este projeto, formado em 2022, cresceu pela vontade de dois irmãos, Miguel Francisco (Viola Baixo) e Filipe Nuno (Guitarra solo). Sendo o Blues a raiz de muitos estilos musicais, acabou por ser o denominador comum para um reportório que assenta essencialmente num blues instrumental e também alguns temas “fora da caixa” como o funky, rock progressivo e estilo Pink Floyd.

Num curto período de tempo, já com diversas atuações, algumas presenças revelam-se “emblemáticas”, como é o caso da estreia na Arthenon, a participação no AgitÁgueda 2023 ou a participação no Open Stage, em 2024, no Norte Shopping. Agora, preparam-se para estrear repertório novo, com temas cantados em português.

Programa dos dias 29 e 30 de maio

José Reis, Jorge Oliveira, Bino Ribeiro & João Belchior são Peter Storm & The Blues Society

Uma semana depois, no dia 29 de maio, sobe ao palco do CAA, às 21h30, Peter Storm & the Blues Society. José Reis, Jorge Oliveira, Bino Ribeiro & João Belchior são Peter Storm & The Blues Society, uma banda que celebrou 10 anos de atividade em 2025. Trata-se de quatro experientes músicos do panorama dos Blues em Portugal. A banda tem dois álbuns editados e apresenta um espetáculo com temas originais, versátil e intimista, sustentado na experiência dos intervenientes, proporcionando a quem assiste, uma apaixonante viagem temporal pela história dos Blues.

Às 23h, atuam os espanhóis Chino Swingslide Quartet. Chino Swingslide apresenta-se em quarteto com harmónica num concerto de profunda expressão artística, onde o blues ganha corpo, memória e identidade. A guitarra slide, a harmónica e uma secção rítmica coesa constroem uma viagem sonora autêntica, marcada pela emoção, pela tradição e por um forte sentido de partilha cultural com o público.

No sábado (21h30), é a vez de Sugar Queen Blues. Sugar Queen é uma versátil vocalista e compositora norte-americana que interpreta blues com vocais marcantes e presença carismática de palco. Com um estilo único de interpretar os blues de Chicago, Sugar Queen canta e conta essa rica história com um toque de gospel e soul. Michele alcançou sucesso internacional com três álbuns de sua autoria e apresentações em diversos festivais na Europa.

Às 23h, será apresentado o Águeda Gospel Choir. Trata-se de um grupo que foi formado a partir de um workshop.