Trompetista Luís Martelo regressa às origens para abrilhantar o Meajazz

O Meajazz – Jazz, Blues & Wine Fest regressa ao Lago do Luso para a 9.ª edição, nos dias 3 e 4 de julho. Este ano, o evento cresce de quatro para seis concertos, reforçando a diversidade artística e consolidando a ligação entre nomes consagrados da música nacional e projetos de dimensão internacional.

O evento, nos dias 3 e 4 de julho, aposta este ano num ambiente “sunset”, numa ligação mais envolvente entre música, território e património vínico da região, dando continuidade ao conceito “Wine Fest” implementado o ano passado. Assim, o programa arranca às 20h, proporcionando uma experiência contínua que cruza DJ sets, a cargo do DJ Rui Rosa, e concertos ao vivo.

Entre os destaques da programação desta 9.ª edição do Meajazz, assume particular relevância a presença de Luís Martelo & His Band, logo no arranque, a 3 de julho. Trompetista português, natural de Barcouço (concelho da Mealhada) e radicado em Inglaterra, Luís Martelo apresenta um percurso internacional amplamente reconhecido.

Sobre esta aposta, o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco, destacou ser “um gosto enorme termos um conterrâneo nosso a abrir e abrilhantar o Meajazz”. O autarca sublinhou, o crescimento do festival nos últimos anos, “sobretudo em qualidade, e tem trazido pessoas de vários pontos do país e também estrangeiros”.

Para o curador do festival, Pedro Galhoz, o crescimento do festival é também reflexo da sua consolidação no panorama cultural nacional: “O Meajazz já é um festival de referência e a prova disso é que tive mais de 60 projetos a quererem participar nesta edição”.

Também a vice-presidente da Câmara da Mealhada, com o pelouro da Cultura, Filomena Pinheiro, destacou a ligação do festival ao território e à comunidade, sublinhando que o Luso “merece uma atenção especial na oferta cultural”. Defendeu que o Meajazz deve afirmar-se como “um festival amigo da comunidade e de encontros”, e promover a participação de formações locais e de jovens músicos, enquanto “primeiro palco para novos talentos”.

Para além da atuação de Luís Martelo, o cartaz conta, no primeiro dia, com a presença de referências nacionais incontornáveis como Peter Storm & The Blues Society. Também Tó Trips & Fake Latinos, ainda no dia 3, e Cabrita e Frankie Chavez, já no dia 4, nomes históricos da música portuguesa, sobem ao palco do Meajazz para apresentar novos trabalhos. Paralelamente, o Meajazz volta a integrar animação

de rua dinamizada pelos Desbundixie e, entre vários espaços de degustações e bebidas, a contar novamente com a parceria da Rota da Bairrada, que dará destaque aos espumantes e vinhos da região.