Mealhada hasteou bandeira arco-íris no Jardim Municipal

O Município da Mealhada assinalou no domingo, o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, celebrado a 17 de maio, reafirmando o seu compromisso com os valores da igualdade, do respeito e da inclusão.

Como gesto simbólico desta data, foi hasteada a bandeira arco-íris (LGBTQIA+) num mastro do Jardim Municipal, numa iniciativa aberta à população, que pretende sensibilizar a comunidade para a importância da defesa dos direitos humanos e da promoção de uma sociedade mais justa, plural e livre de discriminação.

Através desta ação, o Município da Mealhada reforça a sua posição na promoção da dignidade de todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, identidade ou expressão de género, valorizando uma comunidade assente na tolerância, na diversidade e no respeito mútuo.

“O Município da Mealhada acredita numa sociedade inclusiva, onde todas as pessoas possam viver com liberdade, segurança e igualdade de oportunidades”, referiu o presidente da Câmara, António Jorge Franco, apontando que “assinalar esta data é reafirmar o compromisso com esses princípios fundamentais”.

O Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia evoca a decisão histórica da Organização Mundial da Saúde, que, a 17 de maio de 1990, retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais, constituindo um marco significativo na defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+ em todo o mundo.