Comemoração do 25 de Abril na Mealhada arranca domingo com “Música de Protesto”

A exposição é inaugurada no dia 12 de abril, às 15h, e estará patente no Cineteatro Messias até ao dia 30, propondo uma reflexão sobre o papel da música como fenómeno social.

O Município da Mealhada e A Rubato | academia de artes inauguram, no próximo domingo, dia 12 de abril, a exposição “Música de Protesto – Contextos, vozes e significados”, na sala de exposições do Cineteatro Messias. A mostra terá associada outros momentos culturais ao longo do mês.

Este será o arranque das comemorações do 25 de Abril no Município da Mealhada. A exposição “Música de Protesto”– Contextos, Vozes e Significados propõe uma reflexão profunda sobre o papel da música como ferramenta de consciência cívica, memória e liberdade.

A inauguração oficial terá lugar no domingo, dia 12, às 15h, na sala de Exposições do Cineteatro Messias, contando com um momento musical a cargo do Coral Alva Canto.

A exposição, que estará patente até ao dia 30 de abril, explora a dualidade da música como fenómeno social. Desde a sua utilização como propaganda ideológica durante o Estado Novo até à resistência cultural do Neorrealismo, que inspirou artistas como Fernando Lopes-Graça, Zeca Afonso e Adriano Correia de Oliveira.

Associada à exposição, a programação integra ainda uma tertúlia temática, que servirá de palco ao lançamento do livro “Adriano”, da autoria de Otávio Fonseca, no dia 18h, às 16h, e um concerto temático protagonizado pelo quarteto “Tomar-lhe o Gosto”, celebrando o repertório de intervenção nas vésperas das comemorações de Abril, no dia 24 de abril, às 21h30, no Cineteatro Messias.

As cerimónias protocolares do Município da Mealhada para evocar a efeméride vão centrar-se, como habitualmente, ao longo de todo o dia de 25 de abril.