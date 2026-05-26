Novo presidente da Fundação recebeu Secretário de Estado na Mata do Bussaco

O Secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, realizou na passada segunda-feira uma visita oficial à Mata Nacional do Bussaco, a convite do novo Presidente da Fundação, Gonçalo Breda Marques. O encontro serviu para analisar as principais preocupações e definir os investimentos prioritários para a salvaguarda daquele património.

A prevenção e a vigilância contra incêndios assumem especial relevância, numa altura em que se inicia o período mais crítico do ano.

Após percorrer o perímetro da Mata, o Secretário de Estado pôde constatar no terreno a urgência de intervenções nesta área.

A reunião de trabalho serviu ainda para debater um plano robusto de investimentos que inclui o património construído (reabilitação de edifícios) e reparação urgente da cerca da Mata; floresta e biodiversidade, nomeadamente intervenções de requalificação nos jardins e controlo de espécies exóticas invasoras lenhosas; e ainda o capital humano, em concreto, a avaliação da contratação de novos técnicos e operacionais de campo.

O novo presidente da Fundação Mata do Bussaco disse sentir que existe “uma vontade enorme de todos os que têm responsabilidades políticas tanto a nível local, regional e nacional de cuidar, proteger e conservar a Mata Nacional do Bussaco”, sublinhando ainda que, apesar de ser um “projeto gigantesco”, acredita que a união de esforços irá fazer a diferença na preservação deste património único.