LP é o primeiro nome confirmado no AgitÁgueda

LP é o primeiro nome confirmado no cartaz deste ano do AgitÁgueda, que se realiza de 4 a 26 de julho.

Laura Pergolizzi, conhecida artisticamente como LP, é uma das vozes mais marcantes da sua geração. A cantora e compositora nova-iorquina marca presença no último dia do AgitÁgueda, 26 de julho, num regresso muito aguardado pela sua imensa legião de seguidores em Portugal.

Reconhecida internacionalmente pelo sucesso “Lost On You” (2017), a artista, que reside em Los Angeles e compõe êxitos para estrelas como Cher, Rihanna e Christina Aguilera, tem vindo a revelar-se um verdadeiro fenómeno mundial, com mais de 3 mil milhões de streams, vários milhões de seguidores e concertos esgotados em vários países.

LP promete um espetáculo arrebatador em Águeda, trazendo na bagagem o mais recente “Love Lines” (2023) – o seu trabalho mais inspirador – que revela a sua voz poderosa e atitude irreverente.