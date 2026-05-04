Águeda inicia projeto para combater desperdício alimentar na restauração

Com o objetivo de reduzir o desperdício alimentar no setor da restauração local, a Câmara de Águeda acaba de apresentar o projeto-piloto “Águeda + Verde | Sem Desperdício”. A iniciativa, alinhada com a estratégia de sustentabilidade do Município e integrada na candidatura ao European Green Leaf 2026, entrou em vigor esta segunda-feira, dia 4 de maio, terá uma duração inicial de seis meses e conta com a adesão de 22 estabelecimentos, situados no perímetro urbano da cidade.

A iniciativa assenta numa lógica simples: após a refeição, o cliente pode pedir uma das caixas gratuitas disponibilizadas pelo Município nos restaurantes aderentes. À mesa, e de forma autónoma, é o próprio cliente que acondiciona a comida que não consumiu, podendo levá-la consigo para casa. As embalagens estão disponíveis em expositores devidamente identificados com a imagem do projeto.

Para Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, a medida traduz-se num contributo prático para a sustentabilidade e para a construção de um mundo mais verde e que reduz o desperdício que tanto existe na restauração. “Este é um contributo muito prático e válido na mudança de comportamentos e na valorização dos recursos. O combate ao desperdício alimentar é uma responsabilidade de todos e este projeto permite envolver diretamente cidadãos e empresários numa ação simples, mas com impacto real no ambiente”, afirma.

O responsável pelo pelouro do Ambiente, Ecologia, Sustentabilidade e Ação Climática destaca ainda que a adesão ao projeto reforça o compromisso ambiental dos estabelecimentos. “Ao integrarem o ‘Águeda + Verde | Sem Desperdício’, os restaurantes tornam-se embaixadores de uma rede que promove práticas mais sustentáveis no concelho”, acrescenta.

A iniciativa insere-se na estratégia municipal de promoção da sustentabilidade e da economia circular, procurando afirmar Águeda como uma referência europeia em boas práticas ambientais. Para além de demonstrar o compromisso dos estabelecimentos de restauração com estas medidas pró-ambiente e contra o desperdício.