Águeda abre as portas para o II Festival dos Moinhos de Portugal

Em Águeda, o destaque vai para as atividades no Moinho do Sabugueiro e no Moinho do Vale das Senhoras.

Águeda recebe o II Festival dos Moinhos de Portugal, que se realiza nos dias 11 e 12 de abril, envolvendo cinco municípios (Águeda, Albergaria-a-Velha, Nelas, Sever do Vouga e Vagos) e reunindo mais de 25 moinhos, 15 associações culturais e 50 experiências diferentes.

O evento promete caminhadas, visitas guiadas, oficinas, momentos culturais e degustações, numa celebração da tradição rural e do património molinológico.

Em Águeda, o fim de semana começa, no sábado (dia 11 de abril), com atividades em Macieira de Alcôba, incluindo receção com “Café da Avó” e degustação de broa de milho e compotas. Os visitantes poderão conhecer a Aldeia Pedagógica do Milho Antigo, participar em caminhadas sensoriais pelo Passadiço do Outeiro da Vila e explorar a Capela de Nossa Senhora de Fátima e miradouros panorâmicos. À tarde, o Moinho do Sabugueiro recebe o público com degustações gastronómicas e provas de vinhos de talha Malápio DOC Bairrada, incluindo visita à vinha centenária.

No domingo, 12 de abril, o foco é o Moinho do Vale das Senhoras, aberto das 10h às 19h, com visita ao moinho, degustação de produtos tradicionais (sopa à lavrador, rojões e broa) e recriações de trabalhos agrícolas pelo TEMA – Teatro Espontâneo de Macinhata do Vouga. Todas as atividades no moinho são gratuitas, permitindo que famílias e visitantes vivam de perto a tradição molinológica.

Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, salienta que “neste festival, mostramos a riqueza do nosso património e o envolvimento das nossas comunidades na preservação desta memória rural”, considerando que nesta união de história, natureza e cultura, consegue-se proporcionar “uma oportunidade de turismo sustentável, valorização da economia local e o contacto direto com a vida das nossas aldeias e a tradição dos nossos moinhos”.

Com o lema “Património em movimento”, a Rota dos Moinhos transforma moinhos e levadas em produtos turísticos de excelência, convidando visitantes a embarcar numa viagem que combina história, tradição, gastronomia e beleza natural.

As inscrições nas várias atividades estão a decorrer e podem ser feitas no site da câmara municipal de Águeda.