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Oriana Pataco

oriana.b.pataco@jb.pt

16 de Abril de 2026 17:29

Águeda // Sociedade  

Estudante de Águeda em preventiva por suspeita de violar colegas em visita de estudo

Um estudante de 16 anos, aluno de uma escola secundária de Águeda, ficou hoje em prisão preventiva por suspeita de violação, ameaça, coação sexual e sequestro de duas colegas de turma. Os crimes foram alegadamente praticados durante uma visita de estudo, na Lourinhã.

Segundo fonte da Polícia Judiciária (PJ), o jovem arguido ficou também proibido de contactar as vítimas, de 17 e 18 anos.

Os factos terão ocorrido no dia 20 de março, quando um grupo de estudantes do 10.º ano de uma escola secundária de Águeda se deslocou e pernoitou numa Pousada da Juventude na Lourinhã (distrito de Lisboa), no âmbito de uma visita de estudo.

Os crimes “foram cometidos no quarto partilhado pelas vítimas e na casa de banho comum do alojamento, onde o arguido se chegou a trancar com uma delas”, informou a PJ.

A investigação teve origem numa queixa apresentada por uma das vítimas, junto da GNR, que comunicou os factos denunciados ao Piquete da PJ de Aveiro, tendo o inquérito sido remetido, posteriormente, à Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo (DLVT).

A polícia interrogou vítimas e testemunhas e, tendo a “forte indiciação do arguido pela prática dos crimes, o facto de arguido e vítimas serem colegas de escola e de turma e o grande alarme familiar e social gerado pelas agressões sexuais”, veio a detê-lo fora de flagrante delito esta quarta-feira. A medida de coação de prisão preventiva foi aplicada pelo Tribunal de Loures.

Águeda , coação sexual , Crimes Sexuais , denúncia , investigação escolar , Lourinhã , prisão preventiva , violação , visita de estudo