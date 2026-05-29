Dillaz pisa o palco do AgitÁgueda a 17 de julho

O rapper e produtor Dillaz é a nova confirmação no cartaz deste ano do AgitÁgueda, juntando-se, assim, à cantora nova-iorquina LP, presença já anunciada para o dia 26 de julho.

Dillaz atua no palco principal do festival no dia 17 de julho. Nascido na década em que o hip hop começou a emergir em Portugal, Dillaz é hoje uma das figuras centrais da música urbana nacional.



Artista discreto, focado apenas na sua música e no impacto que ela pode ter na sociedade, foi reunindo, ao longo dos anos, uma imensa legião de seguidores. Tem vários discos editados – com faixas que se revelaram verdadeiros sucessos em todas as plataformas e tabelas nacionais – e conquistou galardões como o prémio Play para o melhor álbum de 2025 com “O Próprio”, o seu terceiro trabalho de originais, com que alcançou o disco de ouro.



Dillaz esgotou grandes palcos como os Coliseus de Lisboa e Porto e o Sagres Campo Pequeno, confirmando o seu estatuto de referência incontornável. Hoje, afirma-se como um dos artistas mais respeitados e influentes da música urbana portuguesa, ultrapassando em muito as fronteiras do Hip Hop para se tornar uma figura maior da cultura musical contemporânea.

De 4 a 26 de julho

O AgitÁgueda – Art Festival decorre de 4 a 26 de julho, celebrando a sua 19.ª edição.

Dirigido a um público transgeracional e com acesso gratuito, o AgitÁgueda proporciona, ao longo de 23 dias, uma experiência plena de imersão artística, pautada pela irreverência e criatividade, que transformou o concelho num dos destinos de verão mais procurados em Portugal.

Um palco gigante e multicultural, a céu aberto, onde se cruzam concertos, performances artísticas, instalações de arte urbana, gastronomia, artesanato, envolvendo toda a comunidade local no festival mais colorido do país.

Ao longo dos anos, o evento já recebeu centenas de artistas nacionais e internacionais de renome, e a edição de 2026 promete voltar a marcar o calendário cultural.