Reabilitação da Linha do Vouga entre Águeda e Aveiro arranca em agosto

O autarca aguedense, Jorge Almeida, defende que “a Linha do Vouga tem um potencial muito grande” e sustenta que o futuro da infraestrutura deve passar por continuar a apostar na via estreita.

O troço da Linha do Vouga entre as estações de Águeda e Aveiro vai ser reabilitado. O início dos trabalhos está previsto para agosto e a intervenção terá um prazo de execução de 425 dias. A Infraestruturas de Portugal adjudicou a empreitada de Reabilitação Integral de Via (RIV) neste troço à empresa Fergrupo – Construções e Técnicas Ferroviárias, S.A., por cerca de 6,75 milhões de euros.

O presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, considera que esta intervenção “é fundamental para melhorar a qualidade do serviço prestado”, sublinhando que “atualmente, a ligação entre a Estação de Águeda e a Estação de Aveiro faz-se em cerca de 33 minutos, o que demonstra que o comboio é uma solução muito competitiva”.

O autarca defende que “a Linha do Vouga tem um potencial muito grande” e sustenta que o futuro da infraestrutura deve passar por continuar a apostar na via estreita. Nesse sentido, acrescenta ser “essencial avançar para a aquisição de material circulante, capaz, moderno e confortável, tornando esta linha uma verdadeira solução de mobilidade para a região”, apontando esta reabilitação como “um passo importante para consolidar essa aposta e valorizar o transporte ferroviário”.

Jorge Almeida defendeu ainda que “um outro passo no caminho para uma modernização mais profunda” da Linha do Vouga deve ser dado com o projeto de eletrificação.

Esta obra agora adjudicada integra o Plano de Reabilitação da Linha do Vouga atualmente em curso e incide na renovação completa da superestrutura ferroviária. Estão previstos trabalhos de substituição de carris, travessas e fixações, bem como a reposição de balastro, operações de ataque mecânico pesado e melhorias no sistema de drenagem.

Entre os principais efeitos esperados estão a eliminação de limitações de velocidade, o reforço da segurança na circulação e a melhoria do conforto para os passageiros.