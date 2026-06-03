O Largo António Breda, em frente à Secundária Marques Castilho, em Águeda, está transformado numa floresta queimada para alertar a população para o impacto dos incêndios. “A Última Floresta” é uma instalação sensorial composta por 95 árvores reais consumidas pelas chamas, que convida os visitantes a refletirem sobre a prevenção e a necessidade de mudar comportamentos.
Exposição imersiva em Águeda recria floresta destruída pelo fogo
“A Última Floresta” é uma instalação sensorial composta por 95 árvores reais consumidas pelas chamas.