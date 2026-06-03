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Afonso Ré Lau

redacao@jb.pt

3 de Junho de 2026 14:13

Águeda // Cultura   Exclusivo

Exposição imersiva em Águeda recria floresta destruída pelo fogo

“A Última Floresta” é uma instalação sensorial composta por 95 árvores reais consumidas pelas chamas.

O Largo António Breda, em frente à Secundária Marques Castilho, em Águeda, está transformado numa floresta queimada para alertar a população para o impacto dos incêndios. “A Última Floresta” é uma instalação sensorial composta por 95 árvores reais consumidas pelas chamas, que convida os visitantes a refletirem sobre a prevenção e a necessidade de mudar comportamentos.

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Águeda , árvores queimadas , cultura , Exposição , floresta