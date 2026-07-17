Patrulhamento durante AgitÁgueda leva a duas detenções por tráfico de droga

Dois homens, com 25 e 32 anos, foram detidos em flagrante delito pela GNR de Águeda, por tráfico de estupefacientes.

A ação decorreu na passada quarta-feira, no âmbito de uma ação de patrulhamento no decorrer do policiamento do evento AgitÁgueda. Os militares da GNR abordaram os ocupantes de uma viatura que evidenciavam um comportamento suspeito. Após uma busca à viatura, foram apreendidas 76 doses de haxixe, que os suspeitos tinham na sua posse.

No seguimento das diligências policiais, foram ainda realizadas duas buscas domiciliárias, de que resultou a apreensão de: 311 doses de haxixe; 1420 euros em numerário; dois telemóveis; duas balanças digitais; uma lâmina de X-Ato, com vestígios de produto estupefaciente; e quatro invólucros de plástico, utilizados para o acondicionamento de placas de haxixe;

A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Águeda.

Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Águeda.